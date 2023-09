費城首位非裔女性警察局長 轉任紐新航港局

費城首位非裔女性警察局長丹妮爾‧奧特洛(右)即將於本月辭職,轉任紐新航港局副安全長,左為費城市長肯尼。(美聯社)

費城 市長肯尼(Jim Kenney)5日宣布,費城首位非裔 女性警察局長丹妮爾‧奧特洛(Danielle Outlaw)即將於本月辭職,轉任紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)副安全長,掌管紐約地區交通系統的安全。

奧特洛任費城警察局長期間曾帶領多達6000人的全美最大警察團隊之一度過三年疫情封鎖期、歷經「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)抗議活動以及頻繁的種族暨治安問題。

奧特洛在肯尼結束市長任期前幾個月辭去費城警察局長職務;此時,兇殺案和其他犯罪率是繼任市長競選的主要議題。

2020年5月明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德(George Floyd)在警方逮捕過程中被壓頸致死後,費城警方與公眾間的關係緊張對立,當時警方對關閉主要城市高速公路的多數和平抗議者施用催淚瓦斯和橡皮子彈,市議會聲明稱警方反應殘酷、過度,奧特洛最初出面辯護,市府後來向數百名抗議者支付925萬元和解金。

同年稍晚,一名有精神問題的非裔在屋外揮刀被舉報而在警方抵達現場後馬上被槍殺,費城警方再次遭指責,奧特洛對缺乏心理健康服務表示遺憾,承諾警局將做得更好。

上個月費城警局又發生警方處理致嫌疑人死亡事件,奧特洛解雇處理不當的警官。

肯尼在聲明中讚揚奧特洛,稱她在一連串危機中工作三年半,經歷種族主義和性別歧視後致力改革。

肯尼已任命第一副局長斯坦福(John M. Stanford Jr.)為臨時警察局長;市長民主黨候選人帕克(Cherelle Parker)則迴避警局領導層規劃的問題。

費城與其他城市一樣兇殺案不斷增加;奧特洛任費城警察局長時還面臨部門內部性別偏見訴訟,兩名女警官聲稱面臨充滿敵意的工作環境,法院判賠100萬元。

奧特洛先前在俄勒岡州波特蘭任職,當時處理抗議活動也引起爭議;雖然諸多爭議,帕克對奧特洛表示肯定。