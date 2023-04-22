新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新澤西州 獨居老先生德蘭斯菲爾德(Vincent Dransfield)今年高齡109歲，每天仍親自駕車出門買午餐、辦事、採買雜貨日用品，並且在消防局擔任義工。

老先生1945年起一直住在新州Little Falls自宅，到處走動都不需要攙扶，甚至可下樓到地下室洗衣服。

老先生的孫女里斯塔(Erica Lista)是物理治療師，自嘆不如說，「他完全不像我這年僅48歲的人每天這裡痛那裡痛、也不頭痛。」

男性活到109歲很罕見。根據波士頓大學(Boston University)新英格蘭百歲人瑞研究(New England Centenarian Study)計畫， 百歲長者85%是女性、男性只占15%。

1914年3月28日出生的德蘭斯菲爾德身心都健康，從來沒罹患癌症或心臟病這些大病。他有1個小孩、3孫子女、7個曾孫子女，妻子1992年54歲過世。

老先生最近在自家接受家人為他慶生，享用披薩和最喜歡的胡蘿蔔蛋糕。

老先生21歲起在當地消防局擔任義工，長達80餘年，曾擔任領導人；他不假思索說，消防局帶給他快樂和前進的動力，在那裡結識很多朋友。

里斯塔說，奶奶過世後，消防局真的成為爺爺前進動力，他每天下午3點到 5點在消防局和其他老人相聚，像一家人。

老先生工作60年，多半擔任汽車零件經理，75歲後退休。

德蘭斯菲爾德的長壽祕訣包括多喝牛奶 、保持活動、享受食物、保持正面思維。

多喝牛奶是意外收獲；老先生15歲時到農場工作、分擔家計，一連五年幫忙送牛奶，在當時經濟大蕭條 期間，牛奶是奢侈品，他卻可盡情享用，他認為牛奶為他打下健康基礎。時至今日，牛奶仍是必需品，他還強力推薦富含多種營養的阿華田(Ovaltin)，每天早餐後飲用，100歲生日時所有人都在慶生會上大飲阿華田。

老先生還喜歡吃義大利食物、漢堡、沙拉、巧克力牛奶和其他甜品，每天喝一杯咖啡 ，偶爾喝啤酒；孫女說，爺爺愛吃什麼就吃什麼，卻永遠結實。

老先生仍親自下廚，有時買外食回家加熱。

心態健康更是長壽秘訣，老先生說，每當碰到問題，只管保持正面想法。