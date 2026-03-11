LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動

台灣限定獨家硬箱Louis Vuitton X 董陽孜「日新」書法彩繪Bristen 50硬箱。圖／(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton）2026 Savoir Rêver典藏工藝展自即日起至3月22日止於台北登場，展場空間設計巧妙結合日式茶道文化與極簡主義打造如夢似幻的氛圍，共展出近千件作品，涵蓋全新硬箱、家居、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾、珍稀皮革臻品、頂級珠寶暨腕表等，規模堪稱歷年之最。

此次特別推出的台灣限定獨家硬箱，攜手視覺藝術家董陽孜 女士以「傳承」為點題，推出「日新」、「日日新」、「又日新」與「五福」書法硬箱，薈萃東方書寫藝術與頂級硬箱製作工藝。女星楊謹華、男星曾敬驊均特地出席開幕。

楊謹華首度嘗試配戴金絲眼鏡亮相，白色露背絲質褲裝襯托琉璃紅色鱷魚皮革Capucines Mini提包，大方優雅又百搭，是她最喜歡的單品。在逛完展區後，她對董陽孜老師合作的書法硬箱印象最為深刻，除了本來就喜愛書法，「日新，日日新，又日新」亦有期勉精進向前的正能量。曾敬驊則以Speedy P9 25鱷魚皮提包展現率性一面，曾為戲苦練書法的他也深深為董陽孜的「日新」書法硬箱著迷；整個展區中他最推薦精彩傑作連連的腕表區，並大力推薦大家體驗以網球為靈感的Binda by Raw Edges沙發。

曾敬驊、楊謹華出席路易威登2026 Savoir Rêver典藏工藝展。(記者林士傑／攝影)

曾敬驊出席路易威登2026 Savoir Rêver典藏工藝展。(記者林士傑／攝影)

楊謹華出席路易威登2026 Savoir Rêver典藏工藝展。(記者林士傑／攝影)

董陽孜的大女兒何思芃在受訪時表示，母親常感嘆書法文化、甚至書寫本身都逐漸式微，因此積極透過不同的跨界合作，盼能讓大眾重視書法之美。「對創作者來說，有種使命會想將生活所學透過藝術抒發；有幾組字是她多年來會反覆書寫的，『日新，日日新，又日新』是其中一組，而她會挑來寫的，其實都是對自己的激勵或提醒，因為她對自我要求非常嚴格，至今籌備新展時若對舊作不滿意仍會親手撕毀，因為她每天都想勝過昨日的自己。」而五福書法彩繪硬箱的五個「福」字，則都出自於董陽孜的名作「百福」屏風。如今合作的硬箱終於面世，她最關心的就是：「大家喜歡嗎？」

台灣限定的董陽孜書法彩繪硬箱系列均以全白色的Taigarama Optic White為畫布，彰顯黑色筆墨的行雲流水。除了「日新，日日新，又日新」五層硬箱塔，還有Bristen 50、60、70、80不同尺寸以及因應不同尺寸裝飾的「日新，日日新，又日新」字樣。五福書法彩繪硬箱則以經典咖啡色Monogram帆布襯托紅色筆墨書，提供Courrier Lozine Carre左開與右開兩種選擇。

台灣限定獨家硬箱Louis Vuitton X 董陽孜「日日新」書法彩繪Bristen 70硬箱。圖／(路易威登提供)

台灣限定獨家硬箱Louis Vuitton X 董陽孜「日新」、「日日新」、「又日新」書法彩繪五層硬箱塔。圖／(路易威登提供)

台灣限定獨家硬箱Louis Vuitton X 董陽孜「又日新」書法彩繪Bristen 80硬箱。圖／(路易威登提供)

台灣限定獨家硬箱Louis Vuitton X 董陽孜「五福 」書法彩繪Courrier Lozine Carre Gauche左開硬箱。圖／(路易威登提供)

董陽孜女士。照片自在工作室版權所有。圖／(路易威登提供)

此次亦有多款頂級訂製硬箱首度登台展出，如共耗時800小時製作、由1500片玻璃以蒂芙尼工藝手工組裝和銅箔焊接的Maison de Famille彩色玻璃硬箱，琺瑯彩繪圖案向路易威登家族老宅的新藝術風格花卉窗櫺致敬，每一層顏料皆經過多次燒製，精美絕倫。除子之外，備受矚目的還包括能在黑暗中發出藍色夜光的Monogram Firefly硬箱，以及一系列靈感來自電影「TheDarjeelingLimited 大吉嶺有限公司」動物及棕櫚樹印花硬箱。

展覽亦呈獻多款首度來台的新品。全新剛於日本首度曝光的Louis Vuitton Escale Twin Zone雙時區腕表，配備品牌自行研發的自動上鍊機芯，設有兩組完整時分針，即使身處非標準時區也能精準調校至分鐘。而今年一曝光就引發話題的路易威登傳奇貨車Louis Vuitton Camionnette座鐘則是限量版中的夢幻逸品，以品牌首個運送硬箱的貨車為靈感，所運送的迷你硬箱中更巧藏一枚迷你上鍊匙，極具收藏價值。

男裝藝術總監 Pharrell Williams打造的Speedy P9提供從芙蓉花淺紫到金盞花鮮黃等各類珍稀皮革與色彩選擇，還有充滿童趣感的Pinball彈珠台與黑膠唱片硬箱。女包提供多種繽紛色彩的鱷魚皮革訂製包款，以及以展現豐富工藝傳統的選擇，村上隆聯名的系列包款則以滿滿的童趣風格引人注目，其中裝飾彩虹色貂毛皮草的Capucines EW Rainbow彩虹花提包，正反面還有微笑和沮喪兩種不同表情，令人會心一笑。

Courrier Lozine 110 Monogram Asnieres Bloom彩色玻璃硬箱。圖／(路易威登提供)

路易威登傳奇貨車Louis Vuitton Camionnette座鐘。圖／(路易威登提供)

Courrier Lozine 110 Glamping迷彩圖案奢華露營裝備硬箱。圖／(路易威登提供)

Mini Shopper Tote橘黃色鱷魚皮革托特包。圖／(路易威登提供)

Capucines EW Rainbow 村上隆彩虹花提包。圖／(路易威登提供)

Stonemate棋子硬箱。圖／(路易威登提供)

青蛙造型手提箱。圖／(路易威登提供)

Louis Vuitton Escale 40毫米鉑金孔雀石自動腕表。圖／(路易威登提供)

大象造型手提箱。圖／(路易威登提供)

Dolce Vita餐具系列。圖／(路易威登提供)

Louis Vuitton Escale 40毫米黃K金虎眼石自動腕表。圖／(路易威登提供)

Louis Vuitton Escale Twin Zone腕表，41毫米鉑金鑲嵌鑽石。圖／(路易威登提供)