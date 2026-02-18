新禧賀歲 Burberry眾星齊聚賀新年

女星湯唯為Burberry拍攝2026新禧賀歲系列形象視覺。圖／Burberry提供

英倫時尚品牌Burberry近日發表2026新禧賀歲系列，散發鮮明的傳統亞洲節慶氛圍。品牌邀請多位中國大陸明星暨品牌代言人包含陳坤、湯唯 、吳磊，以及品牌大使張婧儀入鏡，透過生動的情境詮釋，不僅將英倫經典注入東方新年喜氣，亦再現家庭重聚的溫暖一瞬。

全系列靈感源自2026的生肖馬年，正與Burberry品牌的「戰馬騎士」（EKD）徽標不謀而合，並化為守護與風格的符碼。「戰馬騎士」圖騰誕生於1901年，當時Burberry公開徵選全新品牌象徵，最終EKD以其具象、古典風格的強韌姿態脫穎而出，並象徵守護、榮譽與創新精神。在全新2026新禧賀歲系列中，EKD以水彩水墨風格、金屬刺繡、十字繡及貼花徽章等多重工藝重現，宛如新春煙火般絢爛。

全系列皆以暖心歡喜的紅色為基調，或全面渲染、或小巧點綴，並涵蓋服裝、配件與包款，透過紅色Burberry格紋設計成視覺焦點。輕盈的風衣外套、優雅圍巾與迷你肩背包，皆能在細節中一窺EKD戰馬騎士圖案的風貌，讓單品實穿且承載了節日祝福。無論是都市生活、家庭聚會或私人時光，以低調奢華風貌重溫品牌傳承之外，更像跨上一匹無形的風格駿馬、喜迎新年。