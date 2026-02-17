Van Cleef & Arpels 法國藝術家 頌揚自然之美

我的頻道

記者釋俊哲／專題報導
Flowerlace系列不對稱耳環展現自然靈動，細膩花瓣如春風拂面，完美詮釋梵克雅寶工藝詩意。圖／Van Cleef & Arpels提供
春日伊始，Van Cleef & Arpels梵克雅寶再度攜手法國藝術家Julie Joseph，以其輕盈細膩筆觸，描繪出一幅春日甦醒的大自然景象；本系列不僅捕捉駿馬自由奔放的姿態，更延伸至花草樹木的和諧共生，頌揚世家自1906年創立以來，始終珍視並深受啟發的自然靈感泉源。

自1906年由Alfred Van Cleef與Estelle Arpels在巴黎創立以來，高級珠寶品牌梵克雅寶始終以「自然與詩意」為設計靈魂，開創隱密式鑲嵌（Mystery Set）等革命性工藝，將寶石無痕嵌入金屬，宛若花朵自然綻放。品牌歷經百年從Alhambra四葉幸運圖騰到梵克雅寶Ballerinas舞伶系列，皆以精湛手工與浪漫敘事聞名。法國藝術家Julie Joseph則以水彩風格捕捉動物與自然的靈動之美，其作品充滿細膩情感與詩意，曾為多個國際展覽創作，此次與梵克雅寶合作，則是她首次將駿馬主題融入高級珠寶領域。

駿馬寓意守護 蝴蝶增添浪漫

Lucky Animals系列率先揭幕，以駿馬溫柔而堅定的注視寄寓守護與幸運。作品將藝術家的水彩筆觸轉化為珠寶語言，馬兒的優雅在金屬與寶石間躍動，像是從畫布中活靈活現。世家巧妙捕捉馬匹眼神中的力量與柔情，讓配戴者感受到來自大自然的庇佑，也似一位忠實守護者、陪伴人們迎接新年的好運與轉機。

Perlée系列以圓潤金珠為經典，透過鏡面拋光工藝展現細膩光澤，簡約而富節奏感的線條，如春風拂面。每顆金珠都宛若晨露凝結，閃爍間散發低調光芒，適合日常配戴、藏入輕奢小心機。

Two Butterfly系列帶來翩然飛舞的雙蝴蝶造型，結合白K金、玫瑰金並鑲嵌閃耀美鑽，交織出輕盈的光影對話；其中蝴蝶翅膀的細膩雕琢捕捉瞬間美好，象徵愛情與自由的輕快節奏。這系列不僅適合戀人互贈，更能為單身女性增添浪漫濾鏡，讓平凡日子瞬間詩意盎然，除了飄逸的成對耳環，另有開放式指間戒、像是一組小蝴蝶纏繞手指左右、花香自來。

12枚靈動花冠 藏進詩意腕表

Frivole系列以鏡面拋光金質勾勒心形花瓣，展現生機盎然的春之氣息，每片花瓣像盛開櫻花，充滿活力層次。Alhambra系列則延續經典「四葉」幸運符碼，象徵祝福、希望與恆久，四葉草圖騰歷經數十年演繹，無論項鍊、耳環或手鐲皆以珍珠母貝或黃金呈現，成為收藏家心中的永恆ICON。

Lady Arpels Heures Florales腕表是從卡爾林奈（Carl Linnaeus）的「花鐘」得到靈感、將時間轉化為定格與永恆，立體面盤上12枚花冠將隨時針綻放與閉合，如一幕幕精緻的生之悸動，自動上鏈機械機芯（Valfleurier）將配備花開模組，同時在面盤中央顯示小時，分鐘則在表殼側邊顯示，讓心神自常規制式中得以遁逃。

經典高級珠寶Flowerlace系列則以不對稱構圖展現大自然的靈動。從藝術家畫作到珠寶腕表，梵克雅寶春日限定系列邀請人們沉浸在自然律動的美好，迎接充滿幸運與光輝的2026新春。

Lucky Animals Horse胸針，18K玫瑰金、鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙。圖...
Two Butterfly Between the Finger指間戒，18K白...
Perlée Signature手鐲，18K玫瑰金。圖／Van Cleef & ...
Frivole心形花瓣系列透過生機盎然映襯了春日喜悅，鏡面金質閃耀更顯低調的日常...
Frivole戒指，8朵花設計，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石。圖／Van Cleef ...
Vintage Alhambra吊墜，18K白金、鑲嵌鑽石。圖／Van Clee...
Lady Arpels Heures Florales腕表，18K白金、鑲嵌珍珠...
