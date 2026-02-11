仙女姊姊劉亦菲愛不釋手 LV老花包款細節滿滿迷人巧思

劉亦菲手提Noé Trunk包。(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的包款之所以歷久不衰，關鍵在於其設計總能在經典輪廓中持續注入新意，從結構線條到旅行精神，介於優雅與率性之間的風格，也正好呼應劉亦菲 不刻意張揚，卻總能在細節中展現品味穿搭。也因此，路易威登的經典包款便成為她日常造型中不可或缺的存在。

Alma Trunk與Noé Trunk，是劉亦菲私服穿搭中最具代表性的兩款設計。Alma包款自1992年問世以來，便以拱形輪廓與建築感線條，成為巴黎優雅的象徵，而Alma Trunk則進一步融入品牌硬箱元素，金屬護角與飾釘細節讓包款多了份剛毅氣息，輕鬆就能為牛仔褲或一件單色洋裝營造視覺亮點。Noé Trunk則源自1932年為香檳設計的經典水桶包，周年版本以Monogram Origine帆布呈現，搭配抽繩結構與紀念吊牌，在經典的設計中又展現出些許創意巧思，與劉亦菲自然不造作的氣質相得益彰。

Odyssée與Side Trunk包款都完美體現了路易威登在功能性與藝術性的雙重探索。Odyssée以品牌典藏背包為靈感，重新詮釋旅行包款的實用美學，Monogram帆布搭配抽繩與多口袋設計，讓日常收納更顯從容；Side Trunk則延續硬箱精神，以長方結構與S-lock鎖扣作為視覺焦點，經過藝術家村上隆的俏皮詮釋，在聯名版本中換上繽紛色彩。這兩款包在劉亦菲的穿搭中，既能襯托俐落造型，也能為簡約服裝增添亮點。