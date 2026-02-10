Cruise度假系列 CHANEL歌頌義式美好生活

我的頻道

記者孫曼／專題報導
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，重新詮釋品牌經典符碼。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，重新詮釋品牌經典符碼。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）2025/26 Cruise度假系列，由知名時尚攝影師Mario Sorrenti於義大利科莫湖畔（Lake Como）展開全新形象廣告。在此湖光山色中，模特兒Alix Bouthors、Ida Heiner與陳栩蔚以一系列充滿電影劇照般的影像，詮釋了這次度假系列的精神，彷彿一首獻給度假時尚與義式美好生活（la dolce vita）的視覺頌歌。

細膩的鏡頭延續了去年於埃斯特別墅 (Villa d'Este) 大秀時，由這座文藝復興時期建築瑰寶所營造出的魔幻氛圍。畫面設計巧用對比元素：戲劇性的黑色與虹彩白、細膩與閃耀、純粹線條與奢華細節相互交融。各式各樣度假氣息的配件進一步強化這種視覺效果：漆皮蜜兒拖鞋、超大黑色太陽眼鏡、亮黃色拉菲草編織托特包和CHANEL 25小型包，皆是夢幻度假的元素。

每種輪廓造型探索著夏日穿搭的不同變化，並以俏皮的方式重新詮釋香奈兒經典符碼：水手領裝飾的米色斜紋軟呢大衣，像晨袍般用腰帶束起，披在垂褶泳裝上，強化了柔軟的舒適感；淡黃色丹寧套裝綴以粉紅珠飾和絲質山茶花。條紋時而以白色搭配海軍藍，時而以赤陶色點綴於棉質Polo衫，白色與海軍藍的絲質長袍和長褲，為經典的雙色造型帶來流暢的詮釋。白蕾絲短洋裝捕捉光影，而皮革洋裝，則為晚間造型綻放魅惑光彩。

水手領裝飾的米色斜紋軟呢大衣，像晨袍般用腰帶束起。圖／香奈兒提供
水手領裝飾的米色斜紋軟呢大衣，像晨袍般用腰帶束起。圖／香奈兒提供
漆皮蜜兒拖鞋、超大黑色太陽眼鏡、亮黃色拉菲草編織托特包和CHANEL 25小型包...
漆皮蜜兒拖鞋、超大黑色太陽眼鏡、亮黃色拉菲草編織托特包和CHANEL 25小型包，皆是夢幻度假的元素。圖／香奈兒提供
條紋時而以白色搭配海軍藍，時而以赤陶色點綴於棉質Polo衫，為午後的湖畔時光增添...
條紋時而以白色搭配海軍藍，時而以赤陶色點綴於棉質Polo衫，為午後的湖畔時光增添迷人節奏。圖／香奈兒提供
黑白蕾絲短洋裝捕捉光影，而皮革洋裝優雅勾勒背部與肩線，展現立體感。圖／香奈兒提供
黑白蕾絲短洋裝捕捉光影，而皮革洋裝優雅勾勒背部與肩線，展現立體感。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，黑色斜紋軟呢方形太陽眼鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，黑色斜紋軟呢方形太陽眼鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，酒紅色蝴蝶形太陽眼鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列，酒紅色蝴蝶形太陽眼鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列形象廣告於義大利科莫湖畔取景。圖／香奈...
香奈兒2025/26 Cruise度假系列形象廣告於義大利科莫湖畔取景。圖／香奈兒提供

