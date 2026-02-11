Miu Miu歡快俏皮 呼應節日浪漫

我的頻道

記者釋俊哲／綜合報導
可肩背、可手提、可手持的仿舊質感Pocket包，呈現了一種個性但可愛的Miu Miu女孩風格。圖／Miu Miu提供
可肩背、可手提、可手持的仿舊質感Pocket包，呈現了一種個性但可愛的Miu Miu女孩風格。圖／Miu Miu提供

迎接新的一年，派對與團聚的時刻再度登場。Miu Miu近日發表了Holiday系列，透過不同年代感的風格堆疊與質材、色彩的探索實驗，呈現一系列歡快俏皮的造型提案，並投射出品牌對女性姿態的細緻觀察。

在兩張形象視覺中不難發現，一套造型以超高腰展現好身材的低胸緞面連身短裙搭配上及膝長襪、高跟樂福鞋，宛如叛逆的小女孩不願面對社會化教條的拘束；另一套造型則以圓領針織衫搭配仿舊質感皮裙與長筒靴，俐落的短髮可視為女性主義的體現，伴隨著背景的彩色造型氣球，像毅然活在自己的世界中，獨立精神的自信外顯。

本季節慶衣櫥在經典基礎上進行轉化：皺褶與刺繡點綴的緞面大衣帶出柔和光澤，在燈光下流轉變幻，點綴亮片或亮粉的針織上衣與迷你短褲，讓冬日造型在穩重的前提下不失輕快。包款則全面呼應節慶氛圍，Miu Miu經典的Wander、Arcadie、Pocket、Beau、Solitaire、Pochette等多個包款系列皆使用光滑或仿舊皮革材質，以經典色調為主，並特別推出粉色與紅色限定款，呼應節日浪漫。

若偏好小巧包型，經典Arcadie手提包則是輕盈不失優雅之選。干邑色方形設計內部結構輕巧，搭配可調整長背帶，肩背或手提皆宜。此系列不僅具三種尺寸，並延伸出鐵鏽紅、苔原綠、湖水藍、粉白與石南木等多種色調；使用燈芯絨材質的多功能後背包，同時結合手提與肩背設計，深咖啡色調在凜冬中提升觸感溫度。多口袋的實用結構能輕鬆收納日常小物，也能掛上吊飾或鑰匙圈，打造專屬個人風格。

鞋履部分，Miu Miu以美式學院風樂福鞋為靈感，融合Mary Jane鞋款細節與水牛皮，其鞋楦前緣採超輕量褶皺設計懷舊俏皮，尤其鞋面並加以金色Miu Miu logo、更添靈動。不容錯過的還有一只延續懷舊風格並採用納帕軟皮革製成的咖啡棕肩背包，包身細節經過仿舊處理散發歲月的痕跡，尤其側邊兩個翻蓋、兩個拉鍊口袋兼具造型與實用性，手持、肩背或手提，同樣散發Miu Miu女孩的率性俐落。

Miu Miu繫帶樂福瑪莉珍皮鞋。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革、麂皮及羊毛焦糖色髮夾套裝。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie棕色手提包。圖／Miu Miu提供
Miu Miu燈芯絨後背包。圖／Miu Miu提供
一向兼融甜美、懷舊、叛逆等多重風格的Miu Miu推出2025 Holiday系...
Miu Miu米白色羊毛毛帽、淺紫色圍巾。圖／Miu Miu提供
