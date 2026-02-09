RADO True Square鏤空鑽表有態度的閃耀

由於高科技陶瓷先天具高硬度，更凸顯方型表殼在輪廓形塑與打磨的困難。圖／RADO提供

資訊急速變動的網路與AI 世代，更凸顯有態度、不隨波逐流的可貴。瑞士 雷達表RADO為旗下True Square真我方形系列發表新作，結合高科技陶瓷、鏤空機芯外，更集合鑲嵌梯形鑽石、防磁Nivachron™游絲、80小時動力儲存等特點，閃耀且別具個性。

由於陶瓷的高硬度讓其打磨修飾不易，而雷達RADO不僅以高科技陶瓷、Ceramos™碳化鈦金屬陶瓷知名，一體成形表殼與鍊帶的True Square真我方形系列更在稜角中保留了圓潤，360度欣賞皆能觀察到外型作工的細膩層次，展現品牌對陶瓷表款鍛造的爐火純青。

38.0×44.2毫米的中性方形表款內使用了Caliber R808自動上鍊機芯，其動力儲存可達3日以上的80小時，並具備防磁的Nivachron™游絲，讓表款不會受生活中磁力干擾、影響運作精確。鏤空的設計可讓人在手表正面直接觀察機芯零件的運作、打磨修飾，也像是一個微形的時間小舞台，分秒運作。