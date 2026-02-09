我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

Swatch Nines Snow 2026前進北海道二世谷

記者釋俊哲／綜合報導
「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」是Swatch長年的風格主張。圖／Swatch提供
「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」是Swatch長年的風格主張。圖／Swatch提供

Swatch宣布2026年的「Swatch Nines Snow」將前進日本北海道以「粉雪」知名的「二世谷」（Niseko），全新賽道將參考來自世界各地雪地運動菁英意見進行設計，該場地還將匯集多項極限板類運動特色，並成為未來雪上運動發展的樂園，一如Swatch品牌風格主張：放肆挑戰、盡情享樂。

2026年Swatch Nines Snow將於北海道「二世谷格蘭比羅夫滑雪場」（Niseko Tokyu Grand Hirafu）進行。該區域雪況以含水量較低、擁有柔軟觸感、滑行時身體將感受到輕盈漂浮而聞名，是不少專業或新手滑雪者的聖地。

Swatch早在1990年代便倡議極限運動，主張「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」。品牌長年贊助滑雪、衝浪、極限單車等多項運動，並長期和多位街頭風格藝術家聯名、發表限量表款。Swatch Nines Snow最早是在2008年登場，也曾在瑞士雪朗峰（Schilthorn）舉辦2024年Nines Snow。

具挑戰性的場地是讓滑雪玩家樂趣倍增的天然舞台，本次賽道設置集結眾多雪地運動界菁英們進行研討，包含Swatch Proteam運動員暨半管滑雪日本選手平野海祝（Kaishu Hirano）也將參與賽道設計，並將在4月現場現身。

活動將從2026年4月6日展開並持續至4月11日，屆時Swatch與眾家滑雪好手將帶來何等的北國炫技大秀，且讓人拭目以待。

Swatch Just White Soft腕表，34毫米、石英機芯、時間顯示。...
Swatch Just White Soft腕表，34毫米、石英機芯、時間顯示。圖／Swatch提供
Swatch以豐富色彩知名，經典的白色表款Just White Soft更以中性...
Swatch以豐富色彩知名，經典的白色表款Just White Soft更以中性尺寸成為日常配戴的百搭之選。圖／Swatch提供

日本 瑞士

上一則

超級盃中場秀「婚禮玩真的」 這對情侶在全球鏡頭下完婚

延伸閱讀

日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率

日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率
日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客
台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命
許氏參業金馬迎春賀新年 聯合日本北海道漁連 舉辦滋養迎新年展銷會

許氏參業金馬迎春賀新年 聯合日本北海道漁連 舉辦滋養迎新年展銷會

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
網紅海莉·貝莉（左）與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

2026-02-01 01:35
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差