Swatch Nines Snow 2026前進北海道二世谷

「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」是Swatch長年的風格主張。圖／Swatch提供

Swatch宣布2026年的「Swatch Nines Snow」將前進日本 北海道以「粉雪」知名的「二世谷」（Niseko），全新賽道將參考來自世界各地雪地運動菁英意見進行設計，該場地還將匯集多項極限板類運動特色，並成為未來雪上運動發展的樂園，一如Swatch品牌風格主張：放肆挑戰、盡情享樂。

2026年Swatch Nines Snow將於北海道「二世谷格蘭比羅夫滑雪場」（Niseko Tokyu Grand Hirafu）進行。該區域雪況以含水量較低、擁有柔軟觸感、滑行時身體將感受到輕盈漂浮而聞名，是不少專業或新手滑雪者的聖地。

Swatch早在1990年代便倡議極限運動，主張「擁抱生活樂趣」與「積極面對挑戰」。品牌長年贊助滑雪、衝浪、極限單車等多項運動，並長期和多位街頭風格藝術家聯名、發表限量表款。Swatch Nines Snow最早是在2008年登場，也曾在瑞士 雪朗峰（Schilthorn）舉辦2024年Nines Snow。

具挑戰性的場地是讓滑雪玩家樂趣倍增的天然舞台，本次賽道設置集結眾多雪地運動界菁英們進行研討，包含Swatch Proteam運動員暨半管滑雪日本選手平野海祝（Kaishu Hirano）也將參與賽道設計，並將在4月現場現身。