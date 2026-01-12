我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪 黑白新色簡約更俐落

記者釋俊哲／綜合報導
RICHARD MILLE RM 17-02 TZP黑色陶瓷搭配5N紅金中層。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 TZP黑色陶瓷搭配5N紅金中層。圖／RICHARD MILLE提供

幾乎等同頂級運動鐘表同意詞的RICHARD MILLE，繼2024年首度發表鈦金屬款式的RM 17-02陀飛輪腕表後，近日聚焦在材質變化，發表了兩只系列新款：RM 17-02 ATZ白色陶瓷款，以及TZP黑色陶瓷搭配5N紅金款，高比例鏤空的鈦合金RM17-02手動上鍊陀飛輪機芯，掀起另一次手腕上的小旋風。

具有複雜「陀飛輪」機制的RM 17-02腕表，RM17-02手上鍊機芯實踐了品牌一以貫之的高耐衝擊與高鏤空兩大特色；前者是因為將零件直接安裝於減振器並以鈦螺絲固定，因此穩定外更提高了抗衝擊性；同時機芯具有實用的「功能指示器」，其概念類似於汽車變速箱，但實際使用上更為直觀便利；鏤空面盤的四點鐘方向有一扇型指示器，透過指針分別指向代表為機芯上鍊的W（inding）、象徵空檔的N（eutral），與手動調整時間的H（and），讓人更直觀理解表冠目前的功能意義。

新款的RM 17-02陀飛輪腕表的白色款使用了白色陶瓷搭配白色表帶，而TZP黑色陶瓷的表圈則搭配以中層的5N紅金；鏤空也開放式的機芯跳脫了制式的色彩想像，除了多數的金色與銀灰色零件外，數字時標採用了黃色，而藍色部分則使用堅硬但輕盈的鈦金屬加以藍色PVD鍍層。輕盈、精密、高彩、複雜，再度呈現RICHARD MILLE經典的奢華運動時計風。

無論正面或反面，都可展示RM17-02陀飛輪機芯的高程度鏤空，任光線自由穿透流動...
無論正面或反面，都可展示RM17-02陀飛輪機芯的高程度鏤空，任光線自由穿透流動。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-02 ATZ白色陶瓷款。圖／RICHAR...
RICHARD MILLE RM 17-02 ATZ白色陶瓷款。圖／RICHARD MILLE提供

