Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出

海瑞溫斯頓The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠戒指，選用主石為產自哥倫比亞、重約18.03克拉的祖母綠。圖／Harry Winston提供

有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日為台北101 的品牌專門店重新開幕，新空間完整呈現頂級珠寶、婚嫁珠寶、高級表款與設計珠寶等全系列，品牌日前更限期展出40款以上頂級珠寶，包括鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石等四大貴重寶石。

全新Harry Winston台北101專門店位於台北101購物中心二樓臨近中環，空間大量使用拋光白色大理石、量身訂製地毯與水晶吊燈，寬敞的貴賓室為頂級收藏家帶來更私密、放鬆的鑑賞體驗。Harry Winston於重新開幕期間獻上超過40款頂級珠寶，其中最高單價首推一只Hope頂級珠寶系列藍鑽和粉鑽戒指，以豔彩的雷德恩形切工藍鑽並環繞圓形明亮式切工粉鑽與長錐形、圓形明亮式切工鑽石；另一只The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠鑽戒運用一枚18.03克拉的頂級哥倫比亞產祖母綠，罕有的通透度與濃郁綠色是其魅力來源。

Harry Winston並加碼一款枕型與水滴型切工黃鑽項鍊，選用11.72克拉的枕型切工黃鑽與1.01至1.04克拉不等的水滴型切工豔彩黃鑽，美豔絕倫。