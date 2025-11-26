Hermès野性飄逸海洋風 女騎士鬆開韁繩

我的頻道

記者孫曼／專題報導
及膝馬靴配運動風短褲營造出鬆弛感。圖／愛馬仕提供
及膝馬靴配運動風短褲營造出鬆弛感。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間，於法國騎兵隊（La Garde Republicaine）發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。

創意總監Nadège Vanhée以法國南方的卡馬格（Camargue）三角洲為靈感，在鋪滿細沙和貝殼的秀場中，傳統馬術的韁繩被放鬆開來，騎馬成為一件充滿野性、波希米亞的自由氣息的事。色調上，棕色、橄欖色、沙色、紅色與黑色呼應大地色彩，中間穿插一系列溫潤光澤的干邑色皮革扣帶外套，以及棉質布料營造的一抹海洋風情。

本季服裝巧妙地融合裁縫的精湛手藝與馬具工藝，弧形線條貫穿既貼身又強調曲線剪裁的整體造型。可自由活動的短版馬術夾克搭配不對稱絎縫亞麻裙，靈感源自風衣的飄逸長外套則繫上了細膩的馬具腰帶。系列靈感核心源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍，更從鞍尾（troussequin）部分延伸出「束身」概念，將皮革塑造成馬具式胸衣，展現出運動風的性感。許多皮革外套和馬具胸衣都特別以為馬鞍拋光的蠟手工打蠟，展現出與眾不同的細緻光澤。

從亞麻到皮革材質，巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫（Matelassage）是貫穿全場的重點細節，並與南法傳統的boutis刺繡互相呼應。一系列結合束身衣輪廓與絎縫工藝的洋裝，營造出傳統與動感的優雅平衡。柔軟與硬挺材質組成別致的多層次搭配，例如以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾，搭配超短褲、迷你連身裙等展露肌膚的造型。

源自絲巾「Aux champs en fleurs rayé carré」的鮮明印花圖案，營造出裝飾輕盈垂墜的服裝。另一款「Méditerranée」印花則以自由筆觸勾勒出宛如海浪般於曲線輪廓間流動，為絎縫細節注入海洋氣息。來自1980年代的復古絲巾圖樣，經過重新詮釋並以珠地布（piqué）印製，轉化為絎縫胸衣與鉛筆裙。絲巾也以極具創意的巧思捲曲成雕塑感的頸飾，與項鍊交錯相映。

經典提包改成掛在腰間的形式配戴。圖／愛馬仕提供
經典提包改成掛在腰間的形式配戴。圖／愛馬仕提供
許多皮革外套和馬具胸衣都採用特製蠟進行手工打蠟拋光。圖／愛馬仕提供
許多皮革外套和馬具胸衣都採用特製蠟進行手工打蠟拋光。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列,展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於巴黎時裝周期間發表2026春夏女裝系列，展現精緻高雅又自由奔放的全新風格。圖／愛馬仕提供
靈感源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍,延伸出「束身」概念。圖／愛馬仕提供
靈感源於愛馬仕典藏的Camargue馬鞍，延伸出「束身」概念。圖／愛馬仕提供
本季愛馬仕女裝透過挖洞、鏤空、馬甲露出大量肌膚。圖／愛馬仕提供
本季愛馬仕女裝透過挖洞、鏤空、馬甲露出大量肌膚。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條,疊穿於騎行短褲之上,達到了傳統與動感的優雅平衡。圖／愛馬仕提供
腰帶與綁繩勾勒身形線條，疊穿於騎行短褲之上，達到了傳統與動感的優雅平衡。圖／愛馬仕提供
巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫是貫穿全場的重點細節。圖／愛馬仕提供
巧妙呼應卡馬格馬鞍結構的絎縫是貫穿全場的重點細節。圖／愛馬仕提供
以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供
以束胸上衣固定隨性折疊的絲巾。圖／愛馬仕提供

