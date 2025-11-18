林泉 最愛3餐廳都有獨特港味

我的頻道

記者羅建怡／專題報導
Neighborhood招牌菜-雞飯，是David主廚在節目中的人生料理。記者黃顯翔／攝影
Neighborhood招牌菜-雞飯，是David主廚在節目中的人生料理。記者黃顯翔／攝影

來自香港的林泉被譽為FineDining界的模範生、亞洲頂尖主廚，他不僅摘下米其林一星、多次入圍亞洲50最佳餐廳，也將MUME發展成MMHG─一個豐富多元的餐飲集團。林泉在台灣贏得滿滿掌聲，回到香港，訪老友、尋美食，也為我們獨家揭露他最喜愛的3家餐廳：中環Basehall、米其林一星Neighborhood，以及亞洲首間米其林綠星Roganic Hong Kong。

「這三間餐廳有個共通點，就是非常能代表香港飲食的獨特文化。只能來到香港，才能吃得到這些食材、這個味道。」

中環Basehall 人氣小吃齊聚

林泉推薦的中環Basehall，是位於怡和大廈的Food Court，十多間人氣小吃齊聚，也是中環上班族用餐的優選美地。「台灣的朋友來香港旅遊，如果時間不多，我推薦這裡，可以很快速、便利且高水準，吃到多種代表香港美食的地方。」

「我的首選當然是燒鵝，這是我自己的最愛，也是香港特色，都是每天從這邊現烤出來的。這裡還有燒賣、叉燒、知多士、魚蛋、蝦仁炒飯，以及最近非常有名的Sick Burger等，多到讓人有選擇障礙。」他笑說，「這裡適合多人分享。」「餐廳位置都小小的，很有美食街感，但廚房就在這裡新鮮產出，與本店吃到的一模一樣。」

Neighborhood 難得好餐廳

來到荷李活道旁的小巷，低調的門面、簡約的裝潢，氣氛悠閒舒適。米其林一星的法式餐廳Neighborhood主廚David（黎子安）親自相迎，並端出招牌菜「鹽焗雞」。雞身裹著厚厚的海鹽，敲開後，需再次料理，「黃酒與黃肚菌的香氣充盈，整個飯是很滿足的感覺。」林泉吃完直稱，「非常驚艷」。David笑著將桌邊的爆米花也倒進去，「加進去也很好吃」。

林泉說，David是餐飲界知名的前輩，14年前他在香港開設第一家餐廳時、David預定了第一桌，「他很懂得生活，對香港食材掌握度高，國外廚師剛到香港都會向他請益，David個性不藏私、很樂於分享，是大家都很喜歡的主廚。」同時推薦他的餐廳是「食材、烹調手法，不管在香港或亞洲都非常難得的好餐廳。」

Roganic Hong Kong 崇尚永續

走進風格超吸睛的「Roganic Hong Kong」，這家米其林一星、亞洲首間米其林綠星餐廳，造型奇特的桌椅都來自颱風回收的漂流木，副主廚Mark說，永續、再生與環保是餐廳的核心價值。

林泉說，在九成以上農業倚賴進口的香港，要做到「產地到餐桌」非常不容易，尤其是Fine Dining。「也因為如此，生產者的食物能在這麼好的餐廳、如此完美呈現，也是極為難得的。」林泉點了本地三黃雞「以不同的烹調方式，肉汁鮮嫩、配上玉米做的醬汁，還有本地蔬菜，整個搭配非常舒服、非常輕盈。」「香港的Fine Dining很多，這家有在地性，只有到香港才能吃得到，也是亞洲地區獨一無二的。」

Roganic強調使用在地食材，主打從農場到餐桌的精緻美味。記者黃顯翔／攝影
Roganic強調使用在地食材，主打從農場到餐桌的精緻美味。記者黃顯翔／攝影
林泉拜訪香港50大名店Neighborhood，旁邊為人氣主廚David(黎子安...
林泉拜訪香港50大名店Neighborhood，旁邊為人氣主廚David(黎子安，圖左)。記者黃顯翔／攝影
Basehall位於香港中環的中心，是香港上班族的美食天堂。記者黃顯翔／攝影
Basehall位於香港中環的中心，是香港上班族的美食天堂。記者黃顯翔／攝影
林泉帶路，品賞香港經典與特色美食。記者陳沛林／攝影
林泉帶路，品賞香港經典與特色美食。記者陳沛林／攝影

