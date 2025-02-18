FENDI大秀童心 RAIN穿搭香蕉上身
聽新聞
test
0:00 /0:00
FENDI品牌好友、南韓天王鄭智薰（RAIN），不僅日前親臨台灣、出席FENDI新光三越Diamond Towers精品店開幕酒會，搶先穿上FENDI最新度假系列新裝，演繹秋冬不可或缺的夾克與品牌經典男仕Soft Baguette Trunk包款，系列作品裝飾本季主打的Fendilicious美食圖案，包括香蕉、披薩、壽司與熱狗堡等，展現男神在酷帥外表下童心未泯的調皮面。
配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi表示，度假系列的單品都是人們在歡喜過節時會穿著的經典服飾，而在與家人透過美食歡聚慶祝的歲末時刻，她希望能透過這些家庭和食物的元素讓整體服裝既有輕盈感，又有著古典風格，「在這個系列裡有一股童心未泯的態度。我經常將FENDI視為一個家族…吊飾裡有一股輕盈感，在食物的概念中也有一些慶祝和趣味的元素—Fendilicious元素。我一直認為與食物的聯繫非常具有FENDI的風格，尤其是1980年代的義大利麵包裝袋吊飾。對我來說，它有一種家的感覺。」
Fendilicious系列的全新速食主題，從以食物為靈感的包身吊飾開始，各式讓人嘴角上揚的俏皮圖案，也出現在經典的FF Baguette Soft Trunk包款以及休閒棉質運動衫、T恤、襯衫和外套上，為整個系列創造出有趣歡樂的節日氣氛。
上一則
馬斯克旗下xAI推出 Grok-3 號稱地表最聰明AI
下一則
FB留言