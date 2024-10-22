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Prada 巧克力樂福鞋 艾瑪華森 愜意又知性

記者釋俊哲／專題報導 圖／Prada提供
英國演員艾瑪華森腳踏Chocolate樂福鞋。
英國演員艾瑪華森腳踏Chocolate樂福鞋。

仿舊風格搭配上青春氣息，正是魅力的衝突所在。時尚精品Prada近日推出2024秋冬新款Chocolate樂福鞋，以懷舊刷色妝點經典Prada琺瑯三角形，並已為不少青春偶像如「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）、澳洲千萬網紅創作型歌手Troye Sivan造型穿戴，展現青澀與知性風格。

因演出「哈利波特」中「妙麗」一角走紅的艾瑪華森，是以淺藍色牛仔褲、條紋襯衫外搭駝色長風衣，腳踏一雙Chocolate樂福鞋，愜意中帶點知性文青氣息。

曾被「時代」雜誌票選為「25位最有影響力的青年」的澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan），其IG更擁有高達1,540萬追蹤人次，先從網路出道、並於Youtube走紅至今，日前則是以合身的黑色長袖棉T搭配西裝褲、黑色Chocolate樂福鞋，沉穩印象一改平日在螢幕前的浮誇繽紛。

新款Prada「Chocolate」樂福鞋是以復古仿舊的咖啡色刷色，再搭配拋光或漆皮皮革。

其鞋楦楦頭較為圓潤，因此男女皆宜無分性別，同時厚底設計也帶來隱形增高效果，女性則再推薦一雙高跟黑色皮鞋，目測約10公分的粗香蕉跟型，走路有風。

這下無需從爺爺奶奶衣櫃裡挖寶二手單品，且換上一雙全新Chocolate樂福鞋，讓懷舊時光與時尚新品、一次入荷。

澳洲創作型歌手Troye Sivan，以全黑穿搭展現Chocolate樂福皮鞋的...
澳洲創作型歌手Troye Sivan，以全黑穿搭展現Chocolate樂福皮鞋的知性一面。
Prada Chocolate撞色皮革樂福鞋。
Prada Chocolate撞色皮革樂福鞋。
以復古刷色為樂福鞋賦予懷舊風味的Prada，男女皆宜、無分性別。
以復古刷色為樂福鞋賦予懷舊風味的Prada，男女皆宜、無分性別。

澳洲 艾瑪華森 哈利波特

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