3月3日星座運勢 金牛貴人相助 雙魚異性緣佳
牡羊座
心情不好，也不要表露出來！
整體運：★★★★☆
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢平淡而蘊含轉機。
整體運：★★★☆☆
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
整體運：★★★☆☆
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
整體運：★★★☆☆
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易凸顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
自我意識強烈，聽不進人勸。
整體運：★★☆☆☆
今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
元氣滿滿，充滿力量。
整體運：★★★★☆
情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天秤座
節省一點，消費要注意合理性。
整體運：★★★☆☆
感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
順心順意的一天。
整體運：★★★★☆
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。
整體運：★★☆☆☆
並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
遇事不夠冷靜，容易衝動。
整體運：★☆☆☆☆
投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人布下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
調整好心態是今日要做好的首要功課。
整體運：★★☆☆☆
工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。
整體運：★★★★★
異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
