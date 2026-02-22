2月23日星座運勢 巨蟹貴人相助 水瓶桃花運佳

牡羊座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

交際能力對於你的成功具有重要作用。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

剪不斷理還亂。

整體運：★☆☆☆☆

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企畫、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計畫進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

富有幽默感，讓你人際關係極佳。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡 ，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

