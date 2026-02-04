我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

2月4日星座運勢 金牛財源旺盛 雙子切勿衝動

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方家人下手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

整體運：★★★★★

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣分其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得愈來愈辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

天秤座

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企畫方面容易有突出表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭派對，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望愈大失望也愈大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友要特別小心，有被開罰單的風險；工作進展得並沒有想像中順利，堅持努力細心處理終究會解決。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

罰單

上一則

布魯克林與貝克漢家族撕破臉 富豪岳父罕見回應兩人近況

下一則

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

延伸閱讀

2月3日星座運勢 牡羊大顯身手 巨蟹財運不錯

2月3日星座運勢 牡羊大顯身手 巨蟹財運不錯
2月2日星座運勢 雙子桃花顯眼 魔羯運勢旺盛

2月2日星座運勢 雙子桃花顯眼 魔羯運勢旺盛
2月1日星座運勢 巨蟹戀愛運佳 射手不宜投資

2月1日星座運勢 巨蟹戀愛運佳 射手不宜投資
1月31日星座運勢 雙子春風滿面 處女好運降臨

1月31日星座運勢 雙子春風滿面 處女好運降臨

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗