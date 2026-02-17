2月17日星座運勢／巨蟹待人把握分寸 射手不計較更快樂

牡羊座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，找個有情調的地方繼續你們的故事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

神清氣爽，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

待人處事宜把握分寸。

整體運：★★☆☆☆

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制。財運回升，投資局面明朗化，可根據自身情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者需要幫婚姻升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯，需要加把勁。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋過度消費，容易讓你消費時沒有節制；今天在工作中特喜歡發號施令，讓下屬或同事極為不爽；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

愛情運極易衝破最高點。

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往照片，過去的點點滴滴立即浮眼前，心中倍感甜蜜；投資大筆金額最好同有經驗的長輩商量，衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

