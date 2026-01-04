1月4日星座運勢 獅子熱情滿滿 雙魚財運不錯
牡羊座
己所不欲，勿施於人。
整體運：★★★☆☆
送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
整體運：★★★★☆
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的菸酒量。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
謙虛就能掌握更多的知識。
整體運：★★★☆☆
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
不錯的開端。
整體運：★★★★★
早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
擅於發現生活中的亮點。
整體運：★★★★★
與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
天秤座
心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
相互信任是維護感情的基礎。
整體運：★★★☆☆
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
誠懇是好的生活態度。
整體運：★★★☆☆
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
藉助第三方的力量，愛情會更順利。
整體運：★★★★★
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
運勢此消彼長，身心容易失去平衡。
整體運：★★★☆☆
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
