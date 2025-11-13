11月13日星座運勢 牡羊健康欠佳 天蠍易犯小人

牡羊座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

快樂伴隨你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花。財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺布。工作上任務加重，但也不要把計畫排得太滿，以免忙中有錯。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐 ，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷得越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。

整體運：★★★★☆

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





