11月11日星座運勢 獅子換位思考 水瓶貴人運強

今天各星座運勢 如何？獅子座從不同的角度思考，你會有更多新發現…

牡羊座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱中，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感。做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備。理財方面如何理性消費、控制自己的購買欲是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜。大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一味的衝動投資只會得不償失。從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信。投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群愈多的地方反而愈不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計畫可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的欲望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

剪不斷理還亂。

整體運：★☆☆☆☆

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥。求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會。壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離。

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

珍惜眼前的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

