我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

11月5日星座運勢 雙子有賺外快機會 摩羯工作效率高

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

挑戰高難度易有進步。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。愈是困難的工作愈能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

調整積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

今天對家人格外挑剔。

整體運：★★☆☆☆

感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園划划船，是你們增進情誼的好方法。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

天蠍座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

保持競爭力，捨棄得失心。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

別把期望值想得太大。

整體運：★☆☆☆☆

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

運勢走高，易有驚喜的一天。

整體運：★★★★★

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段特別的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑難雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難，不妨向親友求援，易得到援助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

Van Cleef & Arpels 非凡工藝表現豐饒

下一則

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

延伸閱讀

11月3日星座運勢 獅子幸福滿滿 水瓶魅力四射

11月3日星座運勢 獅子幸福滿滿 水瓶魅力四射
11月2日星座運勢 天蠍心情開朗 雙魚正視壓力

11月2日星座運勢 天蠍心情開朗 雙魚正視壓力
110月1日星座運勢 巨蟹被愛包圍 摩羯進財有望

110月1日星座運勢 巨蟹被愛包圍 摩羯進財有望
10月31日星座運勢 雙子運勢頗旺 處女諸事順利

10月31日星座運勢 雙子運勢頗旺 處女諸事順利

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉