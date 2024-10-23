10月23日星座運勢 雙子運勢走高 射手貴人相助

牡羊座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

運勢走高，易有驚喜的一天。

整體運：★★★★★

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段特別的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑難雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資 者資金周轉有困難，不妨向親友求援，易得到援助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

好運在半路上，需要耐心等待。

整體運：★★★☆☆

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡 ，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

平靜的一天，享受安靜的感覺。

整體運：★★★☆☆

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

易有好事降臨的日子。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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