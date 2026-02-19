貓咪只有一天記憶？隔日不理人不是忘記餵食者

獸醫師，每隻貓咪親近人的程度不同，表現也不盡相同。(歐新社)

有人說貓咪只有一天記憶，今天餵食過貓的人，恐怕第2天貓就忘了他。台灣一名獸醫師表示，這是錯覺，貓有長期記憶，只是貓首先注意的是餵食者手中的食物，並非餵食者。因此第2天遇到前一天的餵食者，若手中沒食物的狀況下，與其說不理人或忘了人，不如說沒食物吸引貓去理人。

五洲動物醫院院長陳震寰指出，若餵食流浪貓，餵食者第2天再見到貓時，若手中沒有食物，可能會遇到貓不理人的情況。他表示，這並非貓只有一天的記憶，而是因為「貓是為食物而來，接受人的餵食，關鍵還是食物，並不是人。」

陳震寰說，一般而言，若同一人每天同一時間、地點餵食，貓吃習慣了，接下來才比較會留意餵食牠的人；久而久之，便會認得餵食者，看到這人就代表有好吃的東西。

從餵食以外的角度分析，陳震寰指出，貓在不餓的情況，看到人也可能想要人陪伴玩耍，若認為這個人能滿足牠玩耍的需求，可能會在日後記得這個人，希望這個人陪牠玩；至於有的貓喜歡被人撫摸，是屬於貓的生活樂趣，有的貓會習慣被牠認為安全的人撫摸。

他說，每隻貓咪親近人的程度不同，表現也不盡相同，甚至有的貓天生警戒性高，即便知道有人固定時間、地點餵食，但貓咪與餵食者永遠保持安全距離，並不是忘了餵食者。同樣是貓，有些貓與人慢熟，有的貓較易和人打成一片，這要看貓與生俱來的個性或是成長經驗而定。

他說，貓與陌生人保持安全距離才是正常反應，但母貓生一胎小貓，每隻個性大概都不同，有的較親人、有的怕人；而貓咪成長環境也影響牠的表現，例如家貓較親近人，流浪貓則相對疏離。而在便利超商旁生活的貓常見到人，也常有人餵食，使牠較不怕人。

此外，還有一種學習認知的現象。有人固定時地餵食流浪貓，若偶然經過餵食點的貓看到一群貓咪接受餵食，並不怕人、吃得很好，這隻路過的貓也會跟著學習這群貓的認知，自然而然地就認為這餵食者是安全的。

陳震寰解釋，貓就像其他野生動物一樣，可能產能對人類的依賴心，野生動物在有人餵食情況下，可能覺得人類提供食物比較好吃，較易取得，久而久之便依賴人類。

艋舺動物醫院院長劉均凱表示，動物被馴化以後，對人類的記憶應該是長時間；相對於狗，貓咪的親和度不夠，才會讓人誤以為貓被人餵食後，第2天便忘了曾經餵過牠的人，誤以為貓的記憶好像只有一天，其實這是人主觀的感受，並非貓的認知。

他認為，還有一種可能，就是從動物行為反射出的社會位階，貓咪認為自身地位高於人，所以不主動示好，即便第2天看到曾餵過牠的人，也不會主動理人。

他用狗和貓比較，因為狗把人當主人，會主動對人搖尾示好；但貓卻不是如此，貓認為自己才是主人，飼主只是伺候牠這隻貓咪的人。因此，有人樂意為了愛貓當「貓奴」。