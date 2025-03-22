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罕見畫面 章魚騎在鯊魚背上 宛如搭順風車

編譯徐榆涵／即時報導
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紐西蘭研究人員在北部海域拍攝到罕見畫面，一隻橘色的毛利章魚攀附在大型短鰭鯖鯊背上，宛如搭順風車。(取自YT@uoaweb)
紐西蘭研究人員在北部海域拍攝到罕見畫面，一隻橘色的毛利章魚攀附在大型短鰭鯖鯊背上，宛如搭順風車。(取自YT@uoaweb)

紐西蘭研究人員在北部海域拍攝到罕見畫面，一隻橘色的毛利章魚攀附在大型短鰭鯖鯊背上，宛如搭順風車。

衛報報導，奧克蘭大學海洋科學家康斯坦丁（Rochelle Constantine）2023年12月，在豪拉基灣看見一隻橘色的毛利章魚緊緊攀附在大型短鰭鯖鯊背上，起初以為是鯊魚受傷了，「一開始，我還在想：『這是浮標嗎？』牠是被漁具纏住了嗎？還是被大魚咬了？」

但後來用無人機近距離觀察後才發現，一隻章魚正騎在鯊魚背上，「我們可以看到這些觸手在移動」。

研究人員替牠們取名為「鯊章魚」，說這是他們在海洋見過最奇怪的畫面之一。尤其是章魚通常生活在海底，而短鰭鯖鯊卻很少光顧海底，實在不能理解兩個如何湊一起。

研究人員說，毛利章魚是南半球最大的章魚。康斯坦丁說：「你可以看到，它佔據了鯊魚頭上相當大部位。」並指「10 分鐘後我們就離開了，所以無法告訴你接下來發生了什麼事。不過，這隻章魚可能覺得挺刺激的，因為世界上速度最快的鯊魚可以達到時速50公里。」

她表示，此次不尋常的搭檔再次驗證海洋和海洋生物仍藏有許多未知，包括鯊魚在海洋系統中發揮的關鍵且多樣影響，而這也是海洋奧妙之處。

奧克蘭

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