開工就想辭職？科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

記者黃羿馨／新竹即時報導
春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼，精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。（楊聰財提供）
春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼，精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。（楊聰財提供）

春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼。32歲科技公司專案經理小林（化名）今年春節與親友聚餐、通宵打麻將，想到開工就要面對延宕的專案與數百封郵件，竟出現心跳加速、手心出汗，整晚無法入眠，甚至產生辭職的衝動。精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。

楊聰財表示，收假症候群（Post-Holiday Syndrome）源於個體從高度自由的休假模式，突然切換回高壓工作模式時，大腦與身體產生的不適應反應。生理上會出現疲憊、失眠、腸胃不適或肩頸痠痛；心理上則表現為焦慮、易怒、注意力不集中。小林的案例即是因生物節律崩潰與心理預期失落交織，導致大腦的獎賞系統出現短暫的「撤藥反應」。

面對收假壓力，楊聰財建議核心原則應是「溫柔的換檔」。真正的黃金預防期是初四與初五，民眾應開始微調作息，每天提早30至60分鐘起床，並在起床後20分鐘內接觸自然光，藉由光線療法抑制褪黑激素，重新設定生物鐘。同時應減少報復性追劇等過度刺激，改以輕鬆的閱讀或聆聽音樂。

針對開工前的心理建設，楊聰財指出，初五、初六可「低壓預演」，花1小時整理桌面或列出開工首周清單，透過建立結構感消除未知恐懼。此外，心理學研究發現焦慮一旦被「寫下來」，強度就會減半，建議民眾將最擔心的事具體化並擬定應對方案。飲食方面則應轉向清淡，減少油、酒攝取，為腸道減負也為情緒降溫。

楊聰財提醒，大多數人的症狀會在1至2周內自行緩解，但若症狀持續超過2周、出現嚴重失眠、想輕生的念頭，或是無法正常執行工作任務，應立即尋求精神醫療團隊專業協助。這可能是假期誘發了潛伏的憂鬱症或焦慮症，及時的藥物治療與心理諮商能避免問題惡化。

春節 憂鬱症

