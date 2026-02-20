我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

Google揭秘AI時代人才價值 解讀問題能力最關鍵

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google台灣人資長呂亞樵接受中央社專訪指出，Google招募人才向來看重4個象限，包括本職學能、問題分析與溝通能力、領導力，以及面對未知時保持信心、持續學習的「Googleyness」特質。(中央社)
Google台灣人資長呂亞樵接受中央社專訪指出，Google招募人才向來看重4個象限，包括本職學能、問題分析與溝通能力、領導力，以及面對未知時保持信心、持續學習的「Googleyness」特質。(中央社)

農曆春節期間，不少職場人士與親友團聚之餘，也開始思考新一年的職涯轉機。隨著生成式人工智慧（AI）從技術爆發期進入應用落地階段，科技巨頭Google對於人才的定義正在悄悄質變。

Google台灣人資長呂亞樵接受中央社專訪指出，在AI時代，比起單純的技術執行，Google更看重人才是否具備「解讀問題」的能力，以及面對未知時仍保持信心、持續學習的「Googleyness」特質，並強調AI的角色是「賦能」而非取代專業。

AI改變工作本質 從「如何做」轉向「為何做」

AI對於科技業的衝擊，最直接體現在「海嘯第一排」寫程式的工程師們。Google目前約有25%的程式碼由AI生成，這意味著工程師的角色已從過去的「生產者」，轉變為「驗證者」與「優化者」。

呂亞樵分析，這種轉變讓員工能從專注於執行面的「如何做」（How）解放出來，去思考更深層的「為何做」（Why）與「做什麼」（What）。當重複性的勞務交給AI處理後，人才的價值將取決於能否精準定義問題，並將複雜的挑戰拆解成可執行的步驟，「解讀問題」正是AI時代的首要關鍵能力。

她也觀察到，優秀人才必須學會利用AI進行「自我賦能」，這代表著個人需從被動學習轉為主動探索，將AI視為強大的輔助工具與資料庫，為自己組合答案並產出解決方案，進而加速個人成長。

Google徵才4象限 首重領導力與Googleyness

面對AI帶來的未知與變化，Google的用人哲學並未隨之改變，但在權重上有所傾斜。呂亞樵指出，Google招募人才向來看重4個象限，包括本職學能、問題分析與溝通能力、領導力，以及獨有的「Googleyness」特質。

呂亞樵特別強調，所謂的領導力並非僅指管理職位，即使是職場新鮮人也需要展現這項特質。更具體來說，這意味著在面對模糊且不確定的問題時，人才是否有勇氣提出關鍵問題，在「迷霧」中引導團隊凝聚共識、進行嘗試與修正。

「Googleyness」則是一種在高速變動環境下的心理素質，它包含了對自我獨特性的肯定，同時保持謙遜、持續學習的熱情，以及挑戰未知問題的韌性。

呂亞樵認為，AI的價值在於幫助專家在既有基礎上更高效地工作，強化跨領域溝通的效率，而非要求每個人都成為全才。

克服AI焦慮 Google打造共學文化

隨著AI技術日新月異，職場焦慮感也隨之而來。呂亞樵透露，為了降低員工的負擔，Google內部建立一套學習體系，其中最核心的就是「Dogfooding」（吃自己的狗食）文化，鼓勵員工在產品上市前先行試用，透過參與感激發好奇心，建立良性的改進循環。

此外，Google還推動「G to G」（Googler to Googler）計畫，讓員工作為彼此的種子講師，分享最貼近實際工作場景的AI應用方法。

「夥伴教夥伴的實作漣漪效應，比我們預想大很多」，呂亞樵說，透過教育訓練補助與同儕分享，Google試圖在內部建構一種「問對問題」的文化，讓員工習慣先利用AI做好事前功課，使團隊協作能進入更深層次的討論。

破除完美履歷迷思 找出自己的「主打歌」

針對想在春節後投遞履歷的求職者或新鮮人，呂亞樵也給出了具體建議。她強調，求職者應破除「履歷必須完美」的迷思，重點在於針對目標職位進行「客製化」。

「求職者應該盤點自身所有經歷，找出貫穿其中的核心熱情與主題，就像是一個人的『主打歌』」，呂亞樵如此形容。對於方向還不明確的求職者，她建議透過多方嘗試，利用「排除法」來尋找職涯主軸。

呂亞樵提醒，AI時代的成功關鍵，不在於追求成為「AI專家」，而是有自信找出自己的核心特色與價值。無論是履歷或面試，具體呈現潛力並清晰溝通自我定位，才是打動面試官、在科技大廠徵才競爭中脫穎而出的不二法門。

世報陪您半世紀

AI Google

上一則

吃膩泡麵原味 加一常見醬料湯頭瞬間升級

下一則

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 揭場上完美發揮心法

延伸閱讀

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲
聲音被AI偷走 資深播音員控告Google

聲音被AI偷走 資深播音員控告Google
告藝人周秀娜誹謗騷擾 港恒基地產李家誠：從不認識她

告藝人周秀娜誹謗騷擾 港恒基地產李家誠：從不認識她
Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

「中兩個頭獎」是天意 張曼娟、劉克襄中年書寫照顧老父母

2026-02-17 21:25

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕