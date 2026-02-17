連假還被交代工作？上班族確保「休假斷線權」 這方法超好用

媒體記者、醫護及警消人員等，都是國人休假時，需要隨時待命的特殊工作者。上班族示意圖。（AI生成）

農曆年假期間，上班族如何確保「休假斷線權」？企業如何降低營運中斷期間的突發風險？勞動部近期發布《勞工生活及就業狀況調查》，全台每 4 位勞工就有 1 人下班後仍被迫「數位待命」或持續被交辦工作。104人力銀行2025年《員工 C.E.O 調查報告》已指出，「工作與生活平衡」在上班族心中的重要程度已大幅攀升至第2名。104人力銀行人力資源處資深經理林慧蘭針對企業主管、一般員工、以及特殊工作者三方提出「353數位溝通原則」，確保健康的職場工作文化，確保員工享有下班後的私人時間，同時提升雇主品牌力。

104人力銀行人力資源處資深經理林慧蘭指出，部分主管習慣在下班後傳送訊息，動機多半只是當下提醒自己、擔心自己隔天上班就忘了，並非要求員工立即處理，但這些訊息往往造成員工的心理壓力，導致員工的大腦長期處於待命的狀態，無法真正「離線」；若員工長期處於待命狀態、身心俱疲，企業將面臨人才流失的隱性風險。她建議，勞資雙方可善用數位工具、建立溝通默契，在不影響效率的前提下，守護彼此的工作與生活界線。

主管可多加利用數位工具，養成三個工作習慣，與員工建立默契：

面對休假期間的工作訊息，員工可採取以下五種方法，在工作態度與休息權益間取得平衡：

1. 休假前主動回報：主動告知主管工作進度，並表示「休假期間若有緊急要事請直接來電」，過濾非必要干擾。 2. 善用自動回覆：設定通訊軟體的自動回覆，例如：「感謝您的訊息，我將於X月X日上班後盡快回覆。」 3. 專業回應交辦：若收到工作指派，可回覆：「謝謝提醒，已記錄至待辦事項，開工後會立即處理並回報進度」，展現負責態度。 4. 簡單回應分享：若主管僅分享新聞或文章，以表情符號或簡單回覆「謝謝分享」即可，無須過度緊張。 5. 適時通知主管：若被要求在休假期間支援工作，可向主管詢問是否屬加班性質，保障自身權益。

至於記者、醫護、警消、工程師等需要輪班、隨時待命的特殊時間工作者，「完全斷線」並不容易，這類工作者可透過以下三種方式建立「管理連線」，並善用數位工具與團隊分派業務：