連假還被交代工作？上班族確保「休假斷線權」 這方法超好用

記者陳素玲／台北即時報導
媒體記者、醫護及警消人員等，都是國人休假時，需要隨時待命的特殊工作者。上班族示意圖。（AI生成）
媒體記者、醫護及警消人員等，都是國人休假時，需要隨時待命的特殊工作者。上班族示意圖。（AI生成）

農曆年假期間，上班族如何確保「休假斷線權」？企業如何降低營運中斷期間的突發風險？勞動部近期發布《勞工生活及就業狀況調查》，全台每 4 位勞工就有 1 人下班後仍被迫「數位待命」或持續被交辦工作。104人力銀行2025年《員工 C.E.O 調查報告》已指出，「工作與生活平衡」在上班族心中的重要程度已大幅攀升至第2名。104人力銀行人力資源處資深經理林慧蘭針對企業主管、一般員工、以及特殊工作者三方提出「353數位溝通原則」，確保健康的職場工作文化，確保員工享有下班後的私人時間，同時提升雇主品牌力。

104人力銀行人力資源處資深經理林慧蘭指出，部分主管習慣在下班後傳送訊息，動機多半只是當下提醒自己、擔心自己隔天上班就忘了，並非要求員工立即處理，但這些訊息往往造成員工的心理壓力，導致員工的大腦長期處於待命的狀態，無法真正「離線」；若員工長期處於待命狀態、身心俱疲，企業將面臨人才流失的隱性風險。她建議，勞資雙方可善用數位工具、建立溝通默契，在不影響效率的前提下，守護彼此的工作與生活界線。

主管可多加利用數位工具，養成三個工作習慣，與員工建立默契：

1. 建立「數位暫存區」：將臨時想到的點子或交辦事項，利用Teams、LINE「傳給自己」，或紀錄在筆記中，待上班時間再行處理。

2. 善用「排程發送」：若需立即紀錄訊息，應多加利用Email或通訊軟體的「排程發送」功能，將訊息預設在工作時段發送。

3. 加上「溫馨提醒」：若習慣先傳送訊息，建議在之後加註：「請在上班時間處理即可，無須立即回覆」，以降低員工心理負擔。

面對休假期間的工作訊息，員工可採取以下五種方法，在工作態度與休息權益間取得平衡：

1. 休假前主動回報：主動告知主管工作進度，並表示「休假期間若有緊急要事請直接來電」，過濾非必要干擾。

2. 善用自動回覆：設定通訊軟體的自動回覆，例如：「感謝您的訊息，我將於X月X日上班後盡快回覆。」

3. 專業回應交辦：若收到工作指派，可回覆：「謝謝提醒，已記錄至待辦事項，開工後會立即處理並回報進度」，展現負責態度。

4. 簡單回應分享：若主管僅分享新聞或文章，以表情符號或簡單回覆「謝謝分享」即可，無須過度緊張。

5. 適時通知主管：若被要求在休假期間支援工作，可向主管詢問是否屬加班性質，保障自身權益。

至於記者、醫護、警消、工程師等需要輪班、隨時待命的特殊時間工作者，「完全斷線」並不容易，這類工作者可透過以下三種方式建立「管理連線」，並善用數位工具與團隊分派業務：

1. 建立緊急通報管道：與團隊約定，僅有特定緊急事件才透過電話或專屬頻道聯繫，其餘事項則留言待上班後處理，避免不相關的訊息干擾。

2. 善用狀態顯示功能：活用通訊軟體的「狀態」功能，如設定為「輪班休息中，僅緊急事務請來電」，主動告知團隊自己當下的工作狀態。

3. 排定固定巡檢時間：若職責要求需隨時掌握狀況，可自行設定「訊息巡檢時間」，例如每隔幾小時查看一次非緊急訊息，避免整日處於資訊焦慮中，讓大腦在其他時間能真正休息。

