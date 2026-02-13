我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

微軟AI部門執行長大預測：AI未來一年半將能自動化多數白領工作

編譯黃淑玲／即時報導
微軟（Microsoft）人工智慧部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）。（美聯社）
微軟（Microsoft）人工智慧部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）。（美聯社）

微軟人工智慧AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（AI）將在未來12-18個月內，把「如果不是全部、也是多數」的白領階級工作自動化。

蘇萊曼在11日刊出的專訪中說，「我認為（AI在）如果不是全部、也會是多數的專業任務，擁有人類水準的表現」，「因此，坐在電腦前的白領工作者，無論是律師、會計師、專案經理還是行銷人員，多數這些任務將在未來12-18個月內由AI完全自動化」。

他說，在軟體工程領域已能觀察到這種趨勢，軟體工程師正使用AI輔助編碼，從事「絕大部分的程式碼生產工作」，「這是過去六個月內發生的事」。

AI在過去五年的快速進步，已對部分白領階級的工作方式，造成實際且有紀錄可考的改變。

一些AI領袖和先驅表示，AI將進步到足以取代所有勞動力。例如電腦科學家羅素（Stuart Russell）去年受訪表示，政治領袖可能因為AI而要面對「80%的失業率」，領域從外科醫生一直到執行長。

AI新創公司Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）也曾表示，AI可能消滅半數的入門級白領工作，「身為這項技術的生產者，我們有責任和義務，要對即將發生之事保持誠實」，但他認為人們還沒認知到這樣的未來。

世界日報 陪您半世紀

AI 人工智慧 微軟

上一則

OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

延伸閱讀

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？
比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師

比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師
微軟測試高溫超導體電纜 有望加快興建伺服器園區進度

微軟測試高溫超導體電纜 有望加快興建伺服器園區進度
解電力瓶頸 微軟評估高溫超導電纜 提升資料中心能源效率

解電力瓶頸 微軟評估高溫超導電纜 提升資料中心能源效率

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因