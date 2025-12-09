AI來了別怕…摩根大通CEO教你升職與轉型秘訣

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透）

摩根大通 （JPMorgan Chase）執行長（CEO）戴蒙（Jamie Dimon）對人工智慧（AI ）持樂觀態度。他預測，只要有適當監管，AI在未來一年內不會「大幅減少」就業機會。

據紐約郵報報導，在福斯新聞（Fox News）節目《Sunday Morning Futures》中，主持人Maria Bartiromo詢問戴蒙，美國人應如何為這場「正在進行的新革命」做準備，尤其考慮到這項技術「正在提升效率，甚至取代部分工作」。

在直接回答前，戴蒙指出，就業和薪資在AI廣泛應用前就已有所下降，這並非完全由科技引起。

他表示，「我認為，AI不會在明年突然大量減少工作機會。總體而言，AI將為人類帶來益處，就像拖拉機、化肥、疫苗一樣，它能拯救生命。」

戴蒙補充道，「當然，AI需要受到適當監管。它也可能帶來負面影響，就像飛機、藥品、汽車一樣，任何事物都可能被壞人利用。所以假設政府能設置好護欄……AI確實會取代部分工作，但這並不意味著人們就沒有其他工作機會。」

對於擔心AI影響職業的人，戴蒙給出了建議，「我的建議是：培養批判性思維、學習新技能、提升情商、學會在會議中表現良好、有效溝通與寫作。這些能力會讓你擁有更多工作機會。如果變化對社會來得太快，我們可能無法立即幫助每個人適應。」

戴蒙指出，如果政府和大企業在AI初期應用中無法讓大眾受益，他們就必須制定計畫，確保技術推進「不傷害大多數人」。

他重申，雖然部分工作可能會被AI取代，但這項技術同時可以用來「再培訓員工、重新安置工作崗位」，並提供收入補助或提前退休 方案。

戴蒙說，「下一份工作可能會更好，但人們必須學會如何勝任它。」他再次強調，擁有專業技能的人永遠有價值。

他還表示，「短期內，AI甚至可能創造更多就業機會。」