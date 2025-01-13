不只受害者 職場霸凌影響3類人 研究：憂鬱風險增3倍

國外研究指出，在不重視員工心理健康的公司工作的全職員工，罹患憂鬱症的風險增加3倍，除了受害者，霸凌行為對施暴者、目擊者都有負面影響。示意圖。（本報資料照片）

公共部門霸凌事件自去年底引發台灣人關注，不少上班族均有類似經歷，成為另類「MeToo」風潮。董氏基金會引據國外研究指出，在不重視員工心理健康 的公司工作的全職員工，罹患憂鬱症 的風險增加3倍，除了受害者，霸凌行為對施暴者、目擊者也都會產生負面影響。

常見的霸凌行為包括揶揄嘲笑、言語恐嚇、咆哮、貶低羞辱或孤立等，職場霸凌會造成身心方面的傷害，被霸凌者可能會出現恐懼、焦慮、自責、失眠，且容易有較多負面情緒與想法，進而影響工作表現及日常生活。董氏基金會引述一篇2021年6月發表於《英國醫學期刊》的研究指出，在不重視員工心理健康的公司工作的全職員工，罹患憂鬱症的風險增加3倍。

主導該研究的是南澳大學的心理社會安全氣候觀測平台，研究對象為1084名有全職工作的澳洲人，來自廣泛的職業和行業，61%為男性，平均年齡47歲。研究結果發現，雖然長時間工作是死於心血管疾病或中風 的危險因子，但不良的管理方式也會增加憂鬱症的風險，即便熱情和忠誠的員工受到重視，但長時間工作可能會導致憂鬱，若工作場所很少關注男性員工的心理健康，他們也更有可能變得憂鬱。另一篇發表在《歐洲工作與組織心理學期刊》的論文指出，工作單位中的霸凌行為不僅傷害受害者，對施暴者和目睹霸凌行為的團隊成員也都會產生負面影響。

衛福部嘉南療養院臨床心理師杜家興表示，遇到霸凌時可能會有些不知所措，首先可先釐清自己遭受哪些霸凌行為，其次立刻向值得信任的人傾訴，獲得支持及建議，接著詳細記錄下每次霸凌發生的狀況，最後瞭解相關資源，如職場內部的申訴管道、人資部門或尋找外部專業機構，包括心理諮詢或法律援助。被霸凌的員工尋求協助後，可考慮轉職到更健康的工作環境，在新的環境中建立支持性的人際關係，並落實自我照顧並保持正向思維，專注於未來的可能性，而非過去的傷痛。

杜家興提醒，職場上男性員工的心理健康往往被忽視，在社會中常被期待要堅強、壓抑情緒，難以表達自己的壓力及向外求助，轉而由行為變化、身體症狀、逃避工作等方式應對壓力，因此擔任主管階層者應以尊重和同理的態度傾聽他們的困擾，避免批判或輕視，並鼓勵他們建立健康的休閒活動或興趣，培養舒壓方式，提升心理健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，看到同事正遭受到職場霸凌，想協助但害怕不敢正面挺身而出，可以先默默收集證據，像錄音或條列式記錄霸凌行為，當事件被揭發時可出面作證。如在開會的場合同事被嚴重斥責或無禮怒斥，可當下提出其他議題或想法轉移被怒斥的焦點，再者寫匿名檢舉信來遏止霸凌的行為，寄一次後沒什麼回應，不妨多寄幾次，檢舉信仍有一定的作用。

除了實際的協助措施，更重要的是給予被霸凌者支持、陪伴與傾聽等行為。葉雅馨說，霸凌行為跟霸凌者的個性、不尊重的態度有直接的關係，如在職場上發生霸凌行為往往來自上對下關係，企業組織應預防霸凌行為，像列入工作準則、對員工多點包容、允許可能犯錯、避免指責文化，可多聆聽員工不同的意見，甚至設立申訴專線提供舉報。

葉雅馨提醒，職場霸凌不僅造成員工身心不適，還會影響工作的成本或效益，被霸凌者的一些行為表現，像缺勤、投入度低、壓力休假、生產力低或工作達成率低，應適時給予協助措施，因此企業主追求成本效益的同時宜將員工的心理健康視為首要任務，創造一個正向與友善的工作環境。