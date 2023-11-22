拖延症讓你工作沒效率？網友推8大改善方法擺脫惡習

(取材自NOW健康)

拖延症是許多人在生活、工作或學習中常遇到的問題，明明自己也知道該做什麼，卻總是找藉口推遲或延後，直到最後一刻才匆忙完成，或是根本來不及做。拖延不僅會影響工作效率和品質，也會讓自己陷入負面情緒，甚至可能出現更嚴重的心理問題，而網友們推薦的拖延症改善方式有哪些呢？想消除拖延症的你千萬別錯過！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「拖延症改善方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大拖延症改善方式排行。

包括「解構原因」、「時間管理」、「勇敢踏出第一步」、「找夥伴監督自己」、「改變身分認同」、「把目標告訴別人」、「勿過度追求完美主義」、「設定獎懲機制」。

觀察近1年內網友針對「拖延症改善方式」相關的話題討論，可以發現眾多網友透露「確定/解構原因」是改善拖延症的首要步驟，表示「了解拖延的原因才方便解決問題」、「首先要挖掘你會拖延的原因，如果沒有深入了解自己，別人說再多，你可能也很難對症下藥」，在接收到一件不想做的任務之後，先確定自己正在經歷的情緒，不要反應太大，不要抗爭，避免導致無法思考，然後再接著釐清自己是因為愛好刺激緊張感，享受挑戰極限而造成的拖延，還是分不清輕重緩急，覺得每件事都很重要，但最後卻什麼都沒完成的拖延症等等，進而去套用對應的解決辦法，才能快速又有效的改善自己的拖延症。

想要擺脫拖延症「時間管理」就相當重要，其中又以「番茄鐘工作法」獲得不少人的推崇，此方法為工作25分鐘，休息5分鐘，在重複4次循環後，最後再來了20到30分鐘的大休息，網友大讚「番茄鐘是學習神器，勞逸結合，還可以幫助從大腦的專注模式切換到發散模式，我感覺主動的去休息其實可以讀比較多」、「使用番茄鐘，可以更好地把握時間，把日常工作分成小的部分進行，這樣更容易集中注意力並且可以在有限的時間內完成任務」，覺得番茄鐘工作法能夠維持專注力，避免分心和浪費時間，有效提升工作效率，並且適當的休息，也可以降低想拖延的負面情緒。

有網友認為「找夥伴監督自己」和「設定獎懲機制」也是克服拖延症的好方式，留言提及如「我試過最有效強迫自律的方式：找人監督」、「為自己安排獎賞，一個專案任務完成之後，去犒賞自己，像是吃美食、買自己喜歡的東西等，給自己一些小獎賞讓自己有動力前進」，說明前者是因為有個人在盯著自己，感覺非常不一樣，加上又是自己主動和對方約定好的，為了不失約，就會正襟危坐好好做事，也會更加認真有效率；後者則是可以藉由獎賞來促使自己努力做事，還有想避免懲罰所以自我督促的心理，都是很好的助力。

你有拖延症嗎？還是你有什麼讓自己維持高效能的秘訣呢？改善拖延症絕對不是一時半刻就能成功的，需要有拒絕誘惑和堅持不放棄的毅力，若你也有拖延症的困擾，不妨先找出自己拖延的原因，再參考以上排行榜推薦的改善方式，祝大家無論是學習還是工作都能順順利利，並且成功克服拖延症的困擾！