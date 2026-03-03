日本水庫乾涸 40年前村落浮現 遊客搶拍誤踩泥沼險滅頂

我的頻道

聯合新聞網／綜合報導
日本近期遭遇乾旱，一些過去沉沒在水底的舊日村莊聚落等遺跡因而重新露出水面，意外掀起觀光熱，但也引發亂象。(視頻截圖)
日本近期因30年來罕見的嚴重乾旱，導致各地水庫與湖泊水位驟降，意外讓沉睡水底數十年的古老村落重見天日。這難得的奇景吸引大批遊客朝聖，卻也引發一連串脫序亂象。不僅周邊違停嚴重，甚至有遊客為搶拍美照誤闖危險泥沼，險些喪命。

據日媒「FNN Prime Online」報導，位於神奈川縣、堪稱首都圈最大水庫的「宮瀨水庫」，近期蓄水率跌至34%，水位下降讓40年前沉入谷底的村落遺跡再次浮現。不過，大批湧入的車潮將周邊單線道塞爆，遊客無視「禁止停車」標誌違規臨停、任意穿越馬路，逼得警方必須到場用大聲公驅離。

除了交通亂象，更令人擔憂的是危及生命安全的脫序行為。在同樣面臨枯水期的相模原市「津久井湖」，成為另一處熱門景點。許多遊客為了近距離觀看裸露的湖底，無視警告闖入隨時可能崩塌的陡峭懸崖。一名當地租船業者透露，雖多數遊客遵守規定，但仍屢見危險行為，「真的有人差點喪命，光是一周內就發生好幾次，我們看到都會立刻出聲提醒。」

當地租船業者無奈表示，湖底多年累積的淤泥非常鬆軟，近期幾乎每天都要喝斥勸阻差點出意外的遊客。「之前有一位老奶奶不慎踩進爛泥裡，整個人陷進去，淤泥甚至淹到脖子，差點就窒息死掉！」

記者實地走訪也直擊，仍有許多遊客站在懸崖邊緣，雙手拿著手機不顧重心自拍，或是跑到危險區域釣魚。神奈川縣府目前雖未全面封鎖，但已緊急發布警告，呼籲民眾湖底露出部分地形陡峭且極度濕滑，切勿為了看熱鬧而盲目靠近，以免發生意外。然而，仍有媒體直擊，現場有人在危險區域釣魚或靠近懸崖自拍，令人捏把冷汗。官方呼籲，切勿為了一時好奇或拍照而忽視潛在危險。

