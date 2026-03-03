遏止觀光公害 巴塞隆納住宿稅漲1倍 最高1晚15歐元

我的頻道

綜合報導
為遏止過度觀光，西班牙巴塞隆納將住宿稅調漲一倍，旅客每晚需要額外支付最高15歐元；圖為巴塞隆納著名地標「聖家堂」，隨著最高塔封頂，教堂達到172.5公尺成為全球最高教堂。(歐新社)
為遏止過度觀光，西班牙巴塞隆納將住宿稅調漲一倍，旅客每晚需要額外支付最高15歐元；圖為巴塞隆納著名地標「聖家堂」，隨著最高塔封頂，教堂達到172.5公尺成為全球最高教堂。(歐新社)

為了遏止過度觀光的問題，西班牙著名觀光城市巴塞隆納今天(25日)宣布將住宿稅調漲一倍，旅客每晚需要額外支付最高15歐元(約17.8美元)，成為歐洲徵收住宿稅最高的城市之一。

綜合央廣引述路透報導，加泰隆尼亞議會近日通過一項法律，從4月起將巴塞隆納飯店的住宿稅調漲一倍，從原先每人一晚5歐元到7.5歐元不等的稅金，調高至10歐元到15歐元之間。

以四星級飯店為例，一對夫妻入住雙人房兩晚，將需要額外支付最高45.6歐元(約53.8美元)的住宿稅。五星級飯店的房客每晚住宿稅最高落在15歐元，而搭乘郵輪的旅客則維持每晚6歐元左右的稅金。

加泰隆尼亞當局正努力應對觀光過度的問題。居民表示，大量遊客湧入推高了當地的短租需求，進而導致房價飆升。根據新法規，住宿稅稅收的四分之一將用於興建社會住宅，解決當地的居住危機。

在巴塞隆納宣布調漲住宿稅前，根據旅遊平台Holidu的2025年排行榜，巴塞隆納的住宿稅為歐洲第11高；排名第一的是荷蘭阿姆斯特丹，遊客每天需支付18.45歐元(約21.7美元)。

不過當局這項措施也引起飯店業者擔憂，可能會因此嚇跑觀光客，反而得不償失。巴塞隆納旅館協會執行長卡薩爾斯(Manel Casals)表示，他們曾向政府提議逐步調高稅收並觀察成效，但相關建議未獲採納。

巴塞隆納是充滿藝術與歷史氣息的城市，其著名景點多圍繞著建築大師高第（Antoni Gaudí）的傑作、歷史悠久的舊城區以及迷人的地中海風情。

聖家堂 (Basílica de la Sagrada Família)是巴塞隆納最具指標性的建築，自1882年開工至今尚未完工，大部分結構預計在2026年（高第逝世100周年）完成，室內支柱宛如森林，彩繪玻璃光影迷人，建議提前數周預約門票。

觀光 加泰隆尼亞 郵輪

