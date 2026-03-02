俄烏戰爭4周年 巴黎鐵塔亮藍黃光 法人聲援烏克蘭僑民返鄉

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，迄今滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔24日點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光，以示支持。(中央社)

俄羅斯 2022年2月24日全面入侵烏克蘭 ，迄今已滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈願戰火平息好讓他們返國，也有許多法國人聲援。

晚間近9時，人群聚集在艾菲爾鐵塔對面的托卡德洛（Trocadéro）人權廣場，在烏克蘭女子合唱團的歌聲中，等待鐵塔燈光從平時的橙黃色換成烏克蘭國旗的顏色。

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯致詞時說：「這四年來有著苦難、破壞和痛楚，但也有烏克蘭人四年來的戰鬥、韌性和勇氣。有一件事可以肯定：世界會知道，烏克蘭人都是鬥士。」

法國人約安披著烏克蘭國旗來到廣場上聲援烏克蘭，四年前戰爭爆發時，他正好因為工作住在莫斯科，相當於親身經歷開戰時刻。

他表示：「這場戰爭顛覆了我的生活，是我一生中最戲劇性的事件。」戰火爆發後，他無法忍受一些俄羅斯人對於軍隊在烏克蘭犯下的暴行漠不關心，於是帶著家人返回法國，但他更擔心的是這場戰爭動搖了國際法根基，因為俄羅斯總統普亭企圖改變規則。

約安說，每個國家都想捍衛自己的利益，但普丁捍衛俄國利益的方式是不再遵守國際法，而是武力至上，俄羅斯作為聯合國 安全理事會常任理事國，本該維護聯合國憲章，自己卻違背憲章，「這很嚴重，因為這意味著我們不知道孩子未來會生活在一個怎樣的世界」。

他認為，烏克蘭堅守陣地，相當於保護其他歐洲人，而俄烏戰爭打了四年之久，部分是因為歐洲提供的支援還不夠，或者不夠迅速。

另一方面，旅居芬蘭的烏克蘭青年現身赫爾辛基參議院廣場「烏克蘭之光」點燈活動，呼籲國際社會持續聲援。不具名的烏克蘭青年，一名20歲男性受訪者說，全面入侵爆發時他才16歲，他懇請歐洲居民，在每次投票時記得這場戰爭仍未終結。