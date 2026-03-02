我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

俄烏戰爭4周年 巴黎鐵塔亮藍黃光 法人聲援烏克蘭僑民返鄉

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，迄今滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔24日點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光，以示支持。(中央社)
俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，迄今滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔24日點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光，以示支持。(中央社)

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今已滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈願戰火平息好讓他們返國，也有許多法國人聲援。

晚間近9時，人群聚集在艾菲爾鐵塔對面的托卡德洛（Trocadéro）人權廣場，在烏克蘭女子合唱團的歌聲中，等待鐵塔燈光從平時的橙黃色換成烏克蘭國旗的顏色。

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯致詞時說：「這四年來有著苦難、破壞和痛楚，但也有烏克蘭人四年來的戰鬥、韌性和勇氣。有一件事可以肯定：世界會知道，烏克蘭人都是鬥士。」

法國人約安披著烏克蘭國旗來到廣場上聲援烏克蘭，四年前戰爭爆發時，他正好因為工作住在莫斯科，相當於親身經歷開戰時刻。

他表示：「這場戰爭顛覆了我的生活，是我一生中最戲劇性的事件。」戰火爆發後，他無法忍受一些俄羅斯人對於軍隊在烏克蘭犯下的暴行漠不關心，於是帶著家人返回法國，但他更擔心的是這場戰爭動搖了國際法根基，因為俄羅斯總統普亭企圖改變規則。

約安說，每個國家都想捍衛自己的利益，但普丁捍衛俄國利益的方式是不再遵守國際法，而是武力至上，俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，本該維護聯合國憲章，自己卻違背憲章，「這很嚴重，因為這意味著我們不知道孩子未來會生活在一個怎樣的世界」。

他認為，烏克蘭堅守陣地，相當於保護其他歐洲人，而俄烏戰爭打了四年之久，部分是因為歐洲提供的支援還不夠，或者不夠迅速。

另一方面，旅居芬蘭的烏克蘭青年現身赫爾辛基參議院廣場「烏克蘭之光」點燈活動，呼籲國際社會持續聲援。不具名的烏克蘭青年，一名20歲男性受訪者說，全面入侵爆發時他才16歲，他懇請歐洲居民，在每次投票時記得這場戰爭仍未終結。

「烏克蘭之光」活動由赫爾辛基福音路德教會、和平母親協會及烏克蘭在芬協會共同主辦，赫爾辛基大教堂、市政廳及外交部大樓都升起烏克蘭藍黃兩色國旗，並在廣場發放2000支蠟燭，為和平與捐軀的士兵祈福祝願。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔24日點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃...
俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭滿四年，巴黎艾菲爾鐵塔24日點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光，人權廣場聚集許多人表達對烏克蘭的支持。(中央社)
俄烏戰爭全面爆發4周年，赫爾辛基參議院廣場（Senate Square）湧入大量...
俄烏戰爭全面爆發4周年，赫爾辛基參議院廣場（Senate Square）湧入大量聲援人潮，民眾高舉烏克蘭國旗和點蠟燭表達支持，場面肅穆。(歐新社)

世報陪您半世紀

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

上一則

斬首哈米尼挨轟 美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊朗回嗆

下一則

抗日獨立運動107周年 韓總統致詞24次提及和平

延伸閱讀

梅爾茨會習近平 籲對俄施壓並確保台海和平

梅爾茨會習近平 籲對俄施壓並確保台海和平
美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫
侵烏4周年 義媒：俄羅斯陷財政兵源困境、舉步維艱

侵烏4周年 義媒：俄羅斯陷財政兵源困境、舉步維艱
俄烏戰爭4周年德承諾續援烏 梅爾茨：兩國命運相繫

俄烏戰爭4周年德承諾續援烏 梅爾茨：兩國命運相繫

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦