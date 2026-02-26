我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

英國四寶爸副業「撿狗屎」年收3萬美元 比正職工地收入高

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國男子靠著清理狗屎年收3萬元；示意圖。（圖／123RF）
英國男子靠著清理狗屎年收3萬元；示意圖。（圖／123RF）

英國一名四寶爸靠著看似不起眼的工作，專門為人「撿狗屎」，竟意外「撿」出一條致富之路。

據紐約郵報（New York Post）報導，39歲的紐比（Kyle Newby）本來是名建築工人，2025年3月某天上班滑社群媒體時，他意外看到美國有一項「撿狗屎服務」，讓他靈機一動，決定創立「英國版」服務。這項副業一年就能讓他進帳超過3萬200美元，沒想到真的讓「狗屎變黃金」。

紐比只是在臉書張貼簡單廣告，就有客人找上門，現在已有35名固定客戶。他每周三和周六出勤，單次初訪收費40美元，之後每周固定清理只要20美元。他估算，每周光靠清理狗屎就能年收逾3萬美元，甚至比他連續工作10小時的工地收入還高。

紐比強調，這項服務使用專門的工具與垃圾袋，大約10到15分鐘就能完成，事後還會消毒地面，確保「完全無痕」。為了妥善處理排泄物，他每天開車長達4小時，最遠曾跑50英里（約80公里）去丟棄。

雖然有人嘲諷現代人太懶，連寵物排泄物都不想自己清，但紐比表示，有超過一半的客戶其實是行動不便或年長者，「有人拄拐杖，真的彎不下去，我們是在幫忙。」他甚至還加碼提供割草服務。

48歲的客戶費斯克（Peter Fisk）就因腿部骨折成了長期顧客，費斯克表示，紐比幫忙清完排泄物以後還會清洗地面，讓他覺得這筆錢花得很值得。目前紐比每周只花約12小時經營這項副業，但他已開始認真思考，要將這份工作延續成為長久事業。

世報陪您半世紀

寵物 社群媒體

上一則

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

延伸閱讀

前線17公里的拳館 烏東少年在戰火鍛鍊韌性

前線17公里的拳館 烏東少年在戰火鍛鍊韌性
「何以笙簫默」男星回青島賣餃子？ 他闢謠：是副業

「何以笙簫默」男星回青島賣餃子？ 他闢謠：是副業
英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權

英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權
烏克蘭持續空襲能源目標 俄南部兩地區設施受損

烏克蘭持續空襲能源目標 俄南部兩地區設施受損

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡