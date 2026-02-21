我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

延續近20年傳統 日電鐵貴志站三代貓站長上任

「四玉」日前就任日本和歌山鐵路貴志車站站長。(取材自貴志站官網)
日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站1月7日舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第三代貓站長，接替2025年11月去世的第二代貓站長「二玉」，延續19年的傳統。

中央社引述日本共同社報導，貴志川線自從2007年任命貓咪「小玉」為首位貓站長後，受到全日本注意，並成功吸引國內外遊客前來，帶動觀光收入增加，讓這條鐵路線能維持收支平衡、脫離財務困境。

這樣的做法也掀起日本各地經營困難的地方鐵道仿效潮，紛紛將貓、狗、兔或其他動物任命為站長。

日前，在位於和歌山縣紀之川市的貴志車站前，經營貴志川線的和歌山電鐵社長小嶋光信，將刻有「四玉站長」頭銜的金屬牌掛在這隻貓的脖子上，現場觀眾報以掌聲。

和歌山電鐵同時介紹最新的見習貓站長「六玉」。同樣是三花貓的二玉已獲追任為榮譽站長。

新成員「六代玉」的初次亮相。（取材自Ｘ平台）
前任（第二代）貓站長「二玉」（Nitama）於2025年11月以15歲高齡離世，「四玉」隨後獲選接替其職位。「四玉」現年九歲，此前自2018年起擔任伊太祈曾站站長。當天也介紹了新招募的實習貓「六玉」（Rokutama），並由「五玉」（Gotama）接任伊太祈曾站站長。

這項傳統始於2007年任命的首任貓站長「小玉」（Tama），其超人氣成功拯救了原本面臨廢線危機的貴志川線，並為當地帶來顯著的觀光收入。

52歲來自大阪府藤井寺市的家庭主婦淺野千佐子自小玉時期起，就是貴志車站貓站長的粉絲。她說：「希望貓站長們將繼續守護貴志川線。」

典禮結束後，小嶋對媒體記者表示，日本地方鐵路正處於重大變革的轉捩點，希望四玉的站長身分將帶領改革。

世報陪您半世紀

日本 觀光

