寶可夢GO誕生10年 全球下載10億次 超大慶典將在這3國登場

中央社／東京專電
為紀念「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）10週年，「Pokemon GO Fest：東京」將於5月29日至6月1日在東京舉辦，東京都知事小池百合子（前排中）與軟體開發公司Niantic總裁河合敬一（前排右）、寶可夢公司COO宇都宮崇人（前排左）、港區區長清家愛（後排右）、江東區區長大久保朋果（後排中）、品川區區長森澤恭子（後排左）出席記者會，與皮卡丘合影。(中央社)

為紀念「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）10周年，「Pokemon GO Fest：東京」將於5月29日至6月1日在東京舉辦，東京都知事小池百合子近日出席聯合記者會，期待寶可夢訓練家造訪東京，她更親自打開遊戲，成功捕捉寶可夢後擺出勝利手勢，現場氣氛熱烈。

Pokemon GO Fest為一年一度最大型實體活動，每年自亞太、歐洲與美洲選出3座城市舉辦，讓全球訓練家齊聚一堂。2026年巡迴城市為東京、美國芝加哥丹麥哥本哈根。活動期間，指定區域將全面轉換為世界觀場景，設置裝飾、拍照點與訓練家交流空間，遊戲內也提供稀有寶可夢與全球協作挑戰等內容，即使未購票的民眾也能參與部分活動與寶可夢互動。

軟體開發公司Niantic總裁河合敬一2月12日與小池百合子、港區區長清家愛、江東區區長大久保朋果、品川區區長森澤恭子，以及寶可夢公司COO宇都宮崇人共同召開記者會，正式對外發表活動細節。

這次活動有兩個主要遊玩區域，第一個是「主會場區域」，以台場海濱公園為核心，橫跨港區、江東區與品川區的大型公園，各自呈現不同世界觀。第二個則是「市區遊玩區域」，範圍涵蓋整個東京都（不含離島），為Pokemon GO Fest史上最大規模，市區遊玩內容將提前自5月25日起開放，讓玩家能更長時間探索東京。

主會場採上午與下午輪替制，上午場為10時至下午2時，下午場為下午4時至晚間8時；市區探索則從每天上午10時開放至晚間8時。完整體驗券（公園＋市區）售價4000日圓，市區探索票為3000日圓，各類門票預計3月上旬開始預售。

主辦單位指出，2024年舉辦的「Pokemon GO Fest：仙台」吸引來自世界各地約37萬9000人造訪，並創造約74億日圓(約4800萬美元)的經濟效益。由於東京會場範圍更廣，加上全東京成為遊戲舞台，對於動員規模抱持高度期待，極有可能刷新紀錄。

記者會中，Niantic總裁河合敬一回顧「精靈寶可夢GO」自2016年推出以來，目前全球累計下載已突破10億次。他表示，這款遊戲早已不只是娛樂產品，而是成為陪伴人們生活的一部分，曾有厭學的學生因為寶可夢GO重返校園，也有長照機構的老人因此重現笑容。

河合指出，讓人們走出戶外、探索世界，是Niantic始終堅持的理念，而Pokemon GO Fest正是將這份理念具體化的重要機會。他表示，東京是一座適合步行、綠意盎然，同時融合傳統與創新的世界級城市。「在10周年這個重要節點，能以東京這座特別的城市為舞台舉辦Pokemon GO Fest，令我們非常期待。這不只是紀念活動，更是精靈寶可夢GO邁向下一個10年的起點。」

東京都知事小池百合子表示，主會場位於東京臨海副都心，範圍橫跨港區、江東區與品川區3個行政區。這一帶兼具水岸景觀與優美街景，誠摯期待國內外許多朋友前來造訪。

她指出，東京是一座融合江戶傳統與現代創新的魅力都市，同時也是世界級美食之都；透過Tokyo Green Biz政策，過去5年間，都立公園新增綠地面積相當於約40個東京巨蛋，使東京成為彷彿寶可夢也會自然棲息的綠色城市，她邀請國內外訓練家「與寶可夢一起，重新發現東京的魅力」。

活動現場安排皮卡丘登場合影，小池百合子親自操作遊戲捕捉寶可夢，引發全場掌聲。

丹麥 芝加哥 長照

