走進「阿爾騰普斯宮」看希臘女神誕生 親睹眾多教科書級雕像

羅馬國家博物館轄下的「阿爾騰普斯宮」內收藏許多古羅馬雕塑，漫步其中有如置身神話與史詩之間。(中央社)

巨石浮雕古羅馬士兵對抗蠻族的場景，細節震撼人心。走進隸屬羅馬國家博物館的「阿爾騰普斯宮」（Palazzo Altemps），宛如漫步於神話與史詩之間，得以親睹許多藝術史上「教科書級」的古希臘羅馬雕像。

留著俐落短髮的羅馬國家博物館總監雷納迪（ Federica Rinaldi）是義大利 考古界「女力」寫照，她原擔任羅馬競技場總監，去年獲文化部任命，管理轄有4大展區的羅馬國家博物館，包括阿爾騰普斯宮、戴克里先浴場（Terme di Diocleziano）、馬西莫宮（Palazzo Massimo）、巴爾比遺跡（Crypta Balbi）。

去年新上任的羅馬國家博物館總監雷納迪（Federica Rinaldi），是展現羅馬考古界「女力」的重要代表人物之一。(中央社)

雷納迪日前邀中央社等外媒參訪「阿爾騰普斯宮」，盼外國遊客到訪羅馬除了前往許願池、競技場、萬神殿等熱門打卡地點，也別錯過這個距離納佛納廣場（Piazza Navona）僅咫尺之遙的「隱藏版珍寶」。

「羅馬國家博物館在國際赫赫有名，因為不只有常態展品，倉庫內還有上百萬件收藏，就數量、品質和主題而言，可說全球獨一無二。」雷納迪說，羅馬國家博物館常收到來自海外的邀約展覽，近期從美國、澳洲 到亞洲國家都有。

為讓歷史變得更「親民」，雷納迪表示，今年特別規劃推出「博物館星期三」活動，舉辦各種深入淺出的主題座談會。

「阿爾騰普斯宮」目前也是由女性館長負責，館長吉歐伯（Chiara Giobbe）親自導覽介紹，這座宮殿始建於15世紀，幾經易手，在1568年由奧地利裔樞機主教阿爾騰普斯（Marco Sittico Altemps）購置改建為居所，是建築名稱由來。

阿爾騰普斯宮二樓走廊美輪美奐，是許多遊客喜愛駐足拍照的景點。(中央社)

阿爾騰普斯是先教宗庇護四世（Pope Pio IV）姪子，為彰顯身分地位，他在宮殿收藏許多珍貴古董。19世紀末該建築被出售給教廷，作為宗座西班牙學院。1982年被義大利政府收購，經漫長修復，如今得以完整向公眾開放。

吉歐伯說，阿爾騰普斯樞機原有上百件收藏，因後代變賣，目前多數藏品散落在大英博物館、巴黎羅浮宮 等地，在本館僅剩15件，其中包括庭院的4座巨型雕塑與噴泉裝飾。

目前館藏眾多知名古羅馬雕塑，多數來自義大利貴族盧多維西（Boncompagni Ludovisi）的收藏。尤其經常出現在許多藝術史教科書的「盧多維西寶座」（Il Trono Ludovisi），這個精緻三面浮雕，描繪古希臘女神阿芙蘿黛蒂（Afrodite）從泡沫誕生的情景。

「盧多維西寶座」造型獨特，讓世人爭論其用途是寶座、圍牆或裝飾。儘管曾有史學家質疑其真實性，但羅馬國家博物館官網指出，根據考古，此作品歷史可追溯至公元前460年。

阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「盧多維西寶座」（Il Trono Ludovisi）。(中央社)

館內另一珍品是西元二世紀左右的「自殺高盧人」（Galata suicida ）。有別於多數雕像以歌頌勝利為主題，該作品展現一名戰敗的高盧男子，殺死妻子後轉頭自殺的絕望情景。其身體比例、肌肉曲線都被後世許多藝術家推崇複製。