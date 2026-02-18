我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

走進「阿爾騰普斯宮」看希臘女神誕生 親睹眾多教科書級雕像

中央社／羅馬專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅馬國家博物館轄下的「阿爾騰普斯宮」內收藏許多古羅馬雕塑，漫步其中有如置身神話與史詩之間。(中央社)
羅馬國家博物館轄下的「阿爾騰普斯宮」內收藏許多古羅馬雕塑，漫步其中有如置身神話與史詩之間。(中央社)

巨石浮雕古羅馬士兵對抗蠻族的場景，細節震撼人心。走進隸屬羅馬國家博物館的「阿爾騰普斯宮」（Palazzo Altemps），宛如漫步於神話與史詩之間，得以親睹許多藝術史上「教科書級」的古希臘羅馬雕像。

留著俐落短髮的羅馬國家博物館總監雷納迪（ Federica Rinaldi）是義大利考古界「女力」寫照，她原擔任羅馬競技場總監，去年獲文化部任命，管理轄有4大展區的羅馬國家博物館，包括阿爾騰普斯宮、戴克里先浴場（Terme di Diocleziano）、馬西莫宮（Palazzo Massimo）、巴爾比遺跡（Crypta Balbi）。

去年新上任的羅馬國家博物館總監雷納迪（Federica Rinaldi），是展現...
去年新上任的羅馬國家博物館總監雷納迪（Federica Rinaldi），是展現羅馬考古界「女力」的重要代表人物之一。(中央社)

雷納迪日前邀中央社等外媒參訪「阿爾騰普斯宮」，盼外國遊客到訪羅馬除了前往許願池、競技場、萬神殿等熱門打卡地點，也別錯過這個距離納佛納廣場（Piazza Navona）僅咫尺之遙的「隱藏版珍寶」。

「羅馬國家博物館在國際赫赫有名，因為不只有常態展品，倉庫內還有上百萬件收藏，就數量、品質和主題而言，可說全球獨一無二。」雷納迪說，羅馬國家博物館常收到來自海外的邀約展覽，近期從美國、澳洲到亞洲國家都有。

為讓歷史變得更「親民」，雷納迪表示，今年特別規劃推出「博物館星期三」活動，舉辦各種深入淺出的主題座談會。

「阿爾騰普斯宮」目前也是由女性館長負責，館長吉歐伯（Chiara Giobbe）親自導覽介紹，這座宮殿始建於15世紀，幾經易手，在1568年由奧地利裔樞機主教阿爾騰普斯（Marco Sittico Altemps）購置改建為居所，是建築名稱由來。

阿爾騰普斯宮二樓走廊美輪美奐，是許多遊客喜愛駐足拍照的景點。(中央社)
阿爾騰普斯宮二樓走廊美輪美奐，是許多遊客喜愛駐足拍照的景點。(中央社)

阿爾騰普斯是先教宗庇護四世（Pope Pio IV）姪子，為彰顯身分地位，他在宮殿收藏許多珍貴古董。19世紀末該建築被出售給教廷，作為宗座西班牙學院。1982年被義大利政府收購，經漫長修復，如今得以完整向公眾開放。

吉歐伯說，阿爾騰普斯樞機原有上百件收藏，因後代變賣，目前多數藏品散落在大英博物館、巴黎羅浮宮等地，在本館僅剩15件，其中包括庭院的4座巨型雕塑與噴泉裝飾。

目前館藏眾多知名古羅馬雕塑，多數來自義大利貴族盧多維西（Boncompagni Ludovisi）的收藏。尤其經常出現在許多藝術史教科書的「盧多維西寶座」（Il Trono Ludovisi），這個精緻三面浮雕，描繪古希臘女神阿芙蘿黛蒂（Afrodite）從泡沫誕生的情景。

「盧多維西寶座」造型獨特，讓世人爭論其用途是寶座、圍牆或裝飾。儘管曾有史學家質疑其真實性，但羅馬國家博物館官網指出，根據考古，此作品歷史可追溯至公元前460年。

阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「盧多維西寶座」（Il Trono Ludovisi...
阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「盧多維西寶座」（Il Trono Ludovisi）。(中央社)

館內另一珍品是西元二世紀左右的「自殺高盧人」（Galata suicida ）。有別於多數雕像以歌頌勝利為主題，該作品展現一名戰敗的高盧男子，殺死妻子後轉頭自殺的絕望情景。其身體比例、肌肉曲線都被後世許多藝術家推崇複製。

除了收藏品，宮殿本身的雕梁畫棟也是參觀重點，宮殿二樓外廊屋頂壁畫精美，是遊客最愛駐足拍照之處。博物館強調，巧妙隔間可讓觀眾有如穿梭藝術迷宮，在每個轉角與神話裡的人物相遇。

阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「自殺的高盧人」。(中央社)
阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「自殺的高盧人」。(中央社)

世報陪您半世紀

義大利 澳洲 羅浮宮

上一則

烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國

下一則

寶可夢GO誕生10年 全球下載10億次 超大慶典將在這3國登場

延伸閱讀

「我們會再相遇」詹雅雯現身悼念大S 生前暖心鼓勵曝光

「我們會再相遇」詹雅雯現身悼念大S 生前暖心鼓勵曝光
羅馬教堂天使畫像「撞臉」梅洛尼 引發爭議後遭刪

羅馬教堂天使畫像「撞臉」梅洛尼 引發爭議後遭刪
大S雕像揭幕儀式結束 具俊曄傳將離開台灣返南韓

大S雕像揭幕儀式結束 具俊曄傳將離開台灣返南韓
大S逝世周年 紀念雕像揭幕 圈內好友幾全員到齊

大S逝世周年 紀念雕像揭幕 圈內好友幾全員到齊

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉