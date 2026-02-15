日本47歲女模曬童年照 網友驚呼：從小美到大

今年47歲的日本寫真模特兒真山景子，日前在社群分享童年照片，再度因美貌引發熱議。（取材自Instagram）

美女果然從小美到大！日本 模特兒真山景子近日在社群平台掀起討論，她接連在Instagram公開與母親的合照及童年時的照片，每一張圖都讓網友為之震撼，無論是10歲的少女時代，還是年過40仍凍齡的現在，真山景子天生的美貌依舊令人讚嘆，更有人直呼「一點都沒變」。

今年47歲的日本寫真模特兒真山景子，因凍齡的外貌及曼妙的身材，不時成為網路話題，日前她在Instagram分享童年時的照片，再度因美貌引發熱議。該照片大概是幼稚園或小學時期拍攝，從圖片可見，真山景子從小五官就相當立體，身著簡樸的白色洋裝，仍是照片中的一大「嬌點」，散發出一股脫俗的氣質。

真山景子發文表示，她的媽媽從以前就是五官深邃、非常漂亮的人，但她其實和爸爸比較像，直到長大後才漸漸能從自己身上捕捉到母親的影子，更自嘲「但五官基本上還是遺傳自父親的」。

「一路美到大」讓網友們大飽眼福，各個留言盛讚，「果然美女在小時候就已經開花了」、「就是美少女啊」、「一點都沒變呢」。其實早在今（2026）年1月時，真山景子就曾發出與母親的合照，母女的高顏值當時就曾震撼網友，更被稱為「美人母女檔」。

根據日刊體育報導，真山景子1978年出生於日本名古屋，14歲即出道，曾擔任多本知名時尚雜誌的專屬模特兒，也曾被選為某和服品牌的形象模特兒，出演過電影及多部電視劇。2012年，她與前日本演員北村榮基結婚，同年生下長子，婚姻長跑約九年後，於2021年1月宣布離婚。