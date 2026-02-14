我的頻道

義大利卡布里島觀光公害 今夏起禁止逾40人團客一日遊

中央社／羅馬綜合外電報導
義大利卡布里島全景。(路透)
義大利安莎通訊社（ANSA）近日報導，卡布里島（Capri）為管控大量一日遊遊客，今年夏天將禁止超過40人的旅遊團。

中央社引述法新社報導，根據市議會批准的新規定，20人以上的旅遊團導遊必須改用無線耳機，而非擴音器進行講解。導遊還必須攜帶低調的識別標誌，而不能使用雨傘或其他可能影響景觀的物品，以便讓團員辨認。

位於那不勒斯灣（Bay of Naples）的卡布里島，以白色別墅、灣澳星羅棋布的海岸線及高檔飯店聞名。知名景點包括：藍洞 (Grotta Azzurra)、奧古斯都花園 (Gardens of Augustus)、蒙特索拉羅山 (Monte Solaro)等。當地約有1萬3000名常住人口，但夏季吸引大量一日遊遊客，估計每天可能湧入5萬人。

卡布里島商業協會（Ascom Confcommercio Capri）對新規表示歡迎，在此之前威尼斯已於2024年實施旅遊團25人的上限規定。

卡布里島商業協會主席柯波拉（Lorenzo Coppola）表示，這些規定是「緩解熱門區域擁擠的必要工具」，旨在「還給人行道應有的通行空間」。

另外，知名旅遊業者日前公布2026年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards），Booking.com指出，今年獲獎規模寫下歷史新頁，共表揚全球221個國家、逾181萬名旅遊業者，其中義大利以約21.5萬名獲獎合作夥伴，連續9年居冠，其次為法國、西班牙、德國與英國。

Booking.com也公布2026全球最好客城市與目的地，在最好客城市榜單中，義大利的蒙特普齊亞諾以保存完整中世紀城鎮風貌聞名；台灣澎湖縣馬公市則融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景。

義大利 德國

