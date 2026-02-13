從法國走到上海…兩人1原因不搭飛機 徒步518天、橫跨16國

我的頻道

中央社／上海綜合外電報導
兩名法國冒險家從法國東南部城市安錫，耗時500多天、橫跨16個國家抵達上海。 (取材自極目新聞)
兩名法國冒險家從法國東南部城市安錫，耗時500多天、橫跨16個國家抵達上海。 (取材自極目新聞)

兩名法國冒險家近日抵達上海，完成從家鄉出發、歷時近1年半的史詩級徒步旅程。他們橫跨16個國家，幾乎全程步行。疲憊但滿心喜悅的瓦索（Loic Voisot）與翁布洛（Benjamin Humblot）在外灘江畔相擁，身後是中國金融中心上海標誌性的璀璨天際線。

26歲的瓦索與27歲的翁布洛2024年9月從法國東南部城市安錫（Annecy）出發，出於對「一場偉大冒險」的嚮往，他們希望前進中國，但選擇不搭飛機，以避免助長航空業造成的環境衝擊。

滿臉風霜的瓦索表示：「我們真的很難相信這是真的，竟然靠雙腳完成了這一切，心心念念上海這麼久，終於站在這裡了。」「我想首先我們感到很自豪，尤其是我們敢於去實踐這件事…我們當初也不確定能不能成功，但我們告訴自己要試一試。」

兩人一共在路上走了518天，行程約1萬2850公里，每走5到7天便休息一次。除了出於安全與後勤考量，曾短暫搭乘巴士進入俄羅斯之外，他們每天步行約45公里。

在最後10公里路段的起點，約有50人聚集迎接，其中包括秋天透過社群媒體關注他們中國行程的當地民眾。隨著隊伍前進，人數逐漸增加，媒體、旅居上海的法國人及其他民眾陸續加入行列。當兩人宣布徒步旅程正式結束時，現場爆出熱烈歡呼聲。

兩人10歲便相識，一同完成中學與大學學業。某天夜裡，他們在巴黎下班後閒聊，彼此問對方，「如果你可以隨心所欲做任何事，你會做什麼」。翁布洛說：「當我們談到冒險時，（中國）很快就浮現在腦海，然後萌生了這個有點瘋狂的念頭：用走的。」

平時做氣候顧問工作的瓦索說：「我們都清楚氣候變遷，以及人類所應承擔的責任…有些行動是我們個人可以做到的。」「我們盡量不搭飛機，這方面我們做得還不錯！」此次旅程的費用部分來自群眾募資與企業贊助，一路走來，他們的粉絲群不斷擴大。

28歲的高姓中國女子表示，她加入了最後一段行程，並向兩人索取簽名，「我覺得他們非常令人敬佩，不只是有這個想法，還真的把它變成了現實」。

一名羅姓女子則說，她是在社群平台「小紅書」上看到這對法國人的帳號。這位57歲女士表示：「我覺得非常感動，因為我也喜歡走路，而能從法國一路走到這裡，真的太不可思議了。」她說，為了迎接兩人，她從家中步行了兩個小時。

正如預期那樣，這對法國搭檔在旅途中遇到一些挑戰。瓦索說：「冬天非常難熬，我們還必須穿越烏茲別克的沙漠。」他對自己「始終擁有堅持走下去的意志力」感到驕傲。

翁布洛表示，整體而言他們一路上吃得不錯，但有一個兩人都非常想念的東西，那就是法國起司。瓦索笑著說：「聽來有點陳詞濫調，但那真的很好吃。」兩人都表示，還沒有完全消化這項壯舉的偉大意義，也開始動念「或許繼續冒險下去」。

翁布洛說：「我們都走到這片海了，於是乎就會想，那為什麼不搭船繼續向東，前往美國呢？」在這種設想下，他們可以徒步橫越北美，再橫渡大洋返回法國，最後走回安錫，「完成一個完整的循環」。但在那之前，還有一些更迫切、也更簡單的計畫。當被問及旅程結束後最想做的事時，瓦索回答說：「大睡一場！」

