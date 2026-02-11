我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

時尚老佛爺死後7年 神祕人現身爭遺產 血親家族再變焦點

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，以及 他生前極度寵愛的愛貓「Choupette」，近日再掀起討論。（取材自Ｘ平台）
已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，以及 他生前極度寵愛的愛貓「Choupette」，近日再掀起討論。（取材自Ｘ平台）

已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。這位2019年因病辭世、享壽85歲的設計大師，生前名下財產估計高達2.3億美元，原本幾乎全數留給身邊親近人士與愛貓，如今卻傳出遺囑遭人提出法律挑戰，讓多年未往來的血親家族意外重返檯面。

綜合媒體報導，拉格斐於2016年4月完成的遺囑，近日被一名身分未公開的關係人提出異議，正式進入法律程序。若法院最終裁定遺囑無效，依照法國繼承法規定，其遺產將改由法定繼承人分配，等同為原本被完全排除在外的外甥、外甥女們打開爭產大門。

事實上，拉格斐終身未婚、膝下無子，兩名姊妹克莉絲汀（Christiane）與提亞（Thea）也早已先他離世。若遺囑被推翻，受益者將是姊妹的子女，包括旅居美國多年的外甥與外甥女，以及現年82歲的外甥女舒倫堡女伯爵（Thoma Gräfin von der Schulenburg）。

媒體指出，克莉絲汀於1950年代移民美國，定居康乃狄克州並育有四名子女，其中一子早年因車禍身亡，其餘子女如今皆可能成為潛在繼承人。儘管家族關係疏離，拉格斐仍曾於1992年親自為其中一名外甥女設計婚紗。

不過，拉格斐與家族的疏遠早已不是新聞。外媒透露，他自1974年後便未再與姊姊見面，且在2023年以他為主題的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）中，家族成員也未受邀出席。有家族成員甚至曾公開表示，雙方多年毫無聯繫，即便獲得遺產也未必會接受。

依照原遺囑內容，拉格斐將大部分財產留給他口中的「真正家人」，包括多年貼身助理塞巴斯汀瓊多（Sébastien Jondeau）、教子哈德森克羅尼（Hudson Kroenig），以及兩名與他關係密切的男性模特兒。

至於外界最關注的，莫過於拉格斐生前極度寵愛的愛貓「Choupette」。他曾表示，自己不僅會讓寵物貓同桌用餐、睡在枕頭間，甚至還會讓牠使用平板電腦。消息人士指出，由於拉格斐早已為愛貓妥善安排後半生，包含預留約150萬美元資金與專人照顧房產，因此即便官司開打，這位「時尚圈最富有的貓」或許可以繼續牠奢侈的生活。

此外，拉格斐遺產目前仍面臨另一項隱憂。外媒指出，法國稅務機關正調查他生前主要居住地是否實際位於巴黎而非摩納哥，若調查屬實，恐涉及高達2000萬至5000萬美元的補稅問題，為這場遺產風波再添變數。

大都會 寵物 康乃狄克州

上一則

索馬利亞客機迫降淺灘 機上55人全平安生還

下一則

義大利劫匪搶運鈔車 縱火炸車尾、封路撒釘…如電影畫面

延伸閱讀

搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議

搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議
不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男

不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男
葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流

葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流
風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返