玩立槳困海上 澳洲母最艱難決定 派13歲少年獨游4小時救全家

澳洲13歲少年奧斯汀（右）在集格甘納普（Gidgegannup）與弟弟博（左）、母親喬安娜（左二）和妹妹葛蕾絲合影。此前，奧斯汀在家人被捲往外海後，曾游泳數小時返回岸上通報求救。(美聯社)

澳洲 13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee）日前在西澳省西南部海域度假時，家人乘坐立槳與獨木舟遭海浪捲往外海，他奮力游泳約4小時返回岸上求救，最終成功救回母親、弟弟與妹妹。母親喬安娜（Joanne Appelbee）表示，當下決定讓年僅13歲的兒子獨自游回岸上求救，是她「這輩子做過最艱難的決定之一」。

澳洲衛報報導，喬安娜接受澳洲廣播公司（ABC）與BBC採訪回憶當時情況。她說，當時自己與奧斯汀，以及12歲的博（Beau）與8歲的葛蕾絲（Grace）一同在水中遊玩，但孩子們游得有點太遠，情況隨即迅速惡化。她說：「風勢突然變強，情況就從那時開始失控。我們弄丟船槳，接著被越漂越遠，一切真的非常、非常快就全亂了套。」

喬安娜表示，因無法離開孩子，只能派一個人回岸上求救，便決定讓最強壯的奧斯汀負責。她說，當時看起來離岸邊並沒有那麼遠。但當奧斯汀朝岸邊游去時，她與另外兩個孩子卻被風浪推得更遠，很快便看不見他的身影。隨著天色轉暗、浪勢增強，喬安娜與兩名孩子穿著救生衣，仍吃力地試圖抓住槳板；她也開始懷疑自己的決定是否正確。但奧斯汀最終游了4公里，成功抵達岸邊。

奧斯汀說，游向岸邊的過程中，他腦中一直想著媽媽、弟弟和妹妹；當踏上陸地時，還一度心想：「我現在怎麼會在陸地上，這是夢嗎？」隨後他又衝刺約2公里，才找到母親的包包，並於當地時間下午6時左右撥打電話通報緊急救援。

他說：「我跟對方說：『我需要直升機，我需要飛機，我需要船隻，我的家人在海上。』我講話時非常冷靜，我想那只是因為太過震驚了。」掛斷電話後，他因極度疲勞而昏倒，隨後被送往醫院，並在院內致電父親；當時他仍不確定母親與手足是否仍然活著。

海上當時一片漆黑、寒冷刺骨。喬安娜在看不到救援靠近的情況下，一度以為奧斯汀未能成功，情勢逐漸逼近「只能靠自己撐下去的時刻」。搜救人員最終在距離岸邊約14公里外的海面上，發現一家人正漂流於海中，緊緊抓著一塊立槳板。當時，博與葛蕾絲被大浪從槳板上掀落後逐漸漂離，喬安娜拚命試圖靠近孩子們，還聽見葛蕾絲在尖叫，卻聽不見博的聲音，直到救援船隻關掉引擎後，才得以定位他的所在。

她表示：「那真是一場徹底的惡夢。」

奧斯汀打電話給父親幾分鐘後，便收到家人已被尋獲的消息，現場的醫師與警員高興得跳了起來。他說：「那是我永遠不會忘記的時刻。」並表示：「我不覺得自己是英雄，只是做了我所能做的事。」