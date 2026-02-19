南韓紅十字會供應韓星最愛杜拜巧克力餅 捐血量翻倍

「杜拜巧克力Q餅」風潮席捲南韓，當地的紅十字會藉此吸引民眾挽袖捐血。（取材自Instagram）

口感Q彈、酥脆且不過甜，一款圓形的「杜拜 巧克力Q餅」已成為南韓 時下最熱門的甜點。這股搶購熱潮甚至讓當地的紅十字會也開始提供這種餅乾，希望能吸引更多民眾前來挽袖捐血。

中央社引述法新社報導，這股風潮最初源於全球對「杜拜巧克力」的狂熱，這是一種夾有開心果和卡達耶夫酥皮絲（kadaif）的巧克力棒；在K-pop韓星加持下，「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在南韓已成為一種暴紅甜點。

根據南韓最大搜尋引擎Naver數據，過去三個月，這款甜點的網路搜尋量飆升了20多倍。杜拜巧克力Q餅前陣子在美食外送平台上的搜尋量更激增1500倍，甚至有開發者創建一份線上地圖來追蹤哪些店家仍有庫存，而便利商店販售的版本也不斷銷售一空。

長期以來一直為捐血者短缺而苦惱的南韓紅十字會，甚至開始提供這種餅乾來取代以往的含糖點心，結果造成清晨的捐血熱潮，一些捐血中心的回報率達到了平時的兩倍。

這股熱潮部分是由K-pop明星帶動，女團IVE成員張員瑛曾在Instagram上曬出嘴唇沾滿可可粉的自拍照，掀起另一波「杜拜餅乾唇」的潮流。這股趨勢似乎也蔓延至中國，在社群平台小紅書 上，「#dubaichocholate」的標籤瀏覽量已超過3.29億次。