韓劇、綜藝角色都在吃 全球瘋南韓泡麵 擄獲美中消費者

快訊

中央社
南韓泡麵受到K-pop熱潮與韓劇加持，買氣直衝；示意圖。（圖／123RF）
數據顯示南韓農食產品出口（K-Food+）需求大增，尤其泡麵商品廣受青睞，因市場飽和轉向布局海外的泡麵業者，正善用K-pop娛樂產業和韓劇影響力進一步擄獲全球消費者。

美國財經媒體CNBC報導，南韓農林畜產食品部的資料顯示，2025年南韓農食產品出口額達到創紀錄的136億2000萬美元，年增率達5.1%，為連續第十年成長。

其中泡麵（或拉麵）出口額年比勁增近22%，來到15億2000萬美元，成為首個南韓外銷金額逾10億美元的單一食品類別。其中辣味起司拉麵和多項新產品特別受到美國、中國、中亞和中東等新興市場消費者青睞。

一包不起眼的南韓泡麵為何如此受歡迎？分析師認為文化因素功不可沒。

風靡全球的K-pop熱潮與韓劇帶動泡麵需求大增，韓食常出現在螢幕中。戲劇、綜藝節目或廣告中也常看到角色吃泡麵的身影。

券商CGS國際公司分析師吳智宇表示，正如K-pop產業積極拓展海外市場，南韓食品業、尤其是泡麵公司，也正在做同樣的事。

南韓食品大廠農心（Nongshim）表示，今年的經營方針鎖定「全球彈性與成長」，敦促團隊持續拓展海外版圖；以金拉麵（Jin Ramen）聞名的南韓泡麵品牌不倒翁（Otoki）在去年3月股東會中表示，未來將優先「開拓海外市場」。

吳智宇指出，這些企業布局海外是因本地市場趨近飽和，例如農心旗下的金拉麵（Shin Ramyun）品牌已占南韓六成市占率。

因此，南韓泡麵業者積極借助K-pop全球影響力，包括與人氣代言人及韓星簽約合作，以鞏固海外市場。

農心去年底宣布邀請南韓女團Aespa擔任全球品牌大使，並與串流媒體平台Netflix攜手推出K-pop獵魔女團聯名泡麵系列。不倒翁也找南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jin擔任金拉麵品牌代言人。

此外，海外生活成本上揚也推升泡麵需求。麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）去年11月發布的報告指出，美國通膨升溫帶動泡麵需求，顯示消費者傾向選擇平價便利的餐食。

南韓泡麵受到韓劇加持，買氣直衝；示意圖。（圖／123RF）
世報陪您半世紀

泡麵 南韓 韓劇

延伸閱讀

