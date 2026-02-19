日居酒屋限齡消費 有的40歲以上禁入內 有的限25歲以上

我的頻道

中央社
日本東京居酒屋陸續出現設有年齡限制的居酒屋，採 「世代分流」打造用餐空間；示意圖。(路透)
日本東京居酒屋陸續出現設有年齡限制的居酒屋，採 「世代分流」打造用餐空間；示意圖。(路透)

日本類似的「年齡限制消費」已悄然成形，東京近來出現限制顧客年齡的居酒屋與餐廳。店家強調，並非排除特定族群，而是希望區隔客層，打造讓顧客能無須顧慮周遭環境的用餐空間。

日本電視台報導，東京近來陸續出現設有年齡限制的居酒屋，有的規定「40歲以上不得入內」，也有店家反向限制顧客年齡必須在「25歲以上」。

節目實地走訪位於澀谷的一間居酒屋，店內氣氛熱鬧，當天約九成顧客為20世代年輕族群。入口處張貼告示寫明：「僅限20至39歲顧客入店，這裡是年輕世代的居酒屋！Under 40（40歲以下）專門店。」

這家店公關負責人長野敏浩受訪表示，「原本顧客的年紀就偏年輕，過去曾因為太喧鬧，被年長的顧客抱怨『太吵了』，因此乾脆一開始就限定客層，打造一個讓大家都能放心享受、開心回家的店。」

另一方面，澀谷也有居酒屋採取相反作法。一主打炭火燒烤料理的餐廳，規定僅限25歲以上顧客入店。店長瀨川雅之表示，不讓年紀太小的客人進店，是「希望打造一個讓成熟大人能夠安心用餐的空間。」

隨著用餐需求日益多元，透過年齡限制來調整店內氛圍的經營方式，正逐漸在東京街頭形成一種新趨勢。

日本

