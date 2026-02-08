我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

西班牙女安樂死捐臉 移植手術全球首例 受贈女恢復良好

編譯周辰陽
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界首例接受「協助死亡」者捐贈臉部移植的受贈者卡爾梅（左二），日前與西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布龍大學醫院手術團隊合影。(路透)
世界首例接受「協助死亡」者捐贈臉部移植的受贈者卡爾梅（左二），日前與西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布龍大學醫院手術團隊合影。(路透)

西班牙巴塞隆納知名的瓦爾德赫布龍大學醫院（Vall d'Hebron）日前表示，已完成一項具開創性的臉部移植手術；該名女性捐贈者為全球首例，在接受「安樂死」協助死亡程序之前，事先同意捐出自己的臉部。

路透與泰晤士報報導，院方在聲明中指出，這項複雜手術涉及移植臉部中央區域的複合組織，並以捐贈者的臉部組織為受贈者進行重建，動員約100名專業人員參與，包括精神科醫師與免疫學家。院方發言人基於隱私理由未透露手術的確切日期，僅表示是在2025年秋季期間完成。

院方表示，捐贈者罹患一種致命的醫療疾病，並依據西班牙法律獲准接受協助死亡，最終選擇捐出自己的器官與組織，包括臉部。瓦爾德赫布龍大學醫院整形外科與燒燙傷部門主任巴雷特（Joan-Pere Barret）表示，捐贈者曾特別詢問是否可以捐出臉部。他說：「這是對他人之愛與慷慨的最高表現。」

醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）指出，這名捐贈者展現出「令人啞口無言的成熟程度」。她說：「一名已經決定結束自己生命的人，卻將其中一個遺願奉獻給一名陌生人，並給了她如此重大的第二次機會。」

受贈者對外僅以名字卡爾梅（Carme）稱呼。她因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，影響說話、進食與視力，手術前兩個月一直為保住性命而奮戰。由於捐贈者的死亡是在合法的協助死亡規範下事前規畫，外科醫師得以事先完成血型及其他特徵的配對，並提前進行詳細規畫。巴雷特表示，這使醫師能夠最佳化臉部骨骼結構的重建。

卡爾梅在記者會上首次公開新的外貌，並表示康復情況進展良好，已足以恢復多數日常活動。她說：「移植過程一切都進行得非常順利，雖然我仍在復原中。當我在家中照鏡子時，我會想，我開始看起來更像我自己了。」

她接著說：「我可以說話了，也開始進食，移植區域已有感覺，能喝水、喝咖啡。我不介意走上街頭，也能過正常的生活。我想一年後，我會完全恢復，狀況非常好。」

巴雷特表示，手術前三周與捐贈者的一次訪談對他產生了深遠影響。他說：「捐贈者唯一關心的，是她的臉是否仍可使用。她全程面帶微笑，儘管疾病帶來諸多限制，仍表達出能夠幫助他人的喜悅。」

西班牙法律禁止捐贈者家屬與受贈者接觸。卡爾梅表示，她對捐贈者心懷感激，但認為若見面會相當困難，因為自己可能會產生依附，「長期來看並不好」。她補充說：「我在心中想像她，並向她致謝。」

血型 咖啡 安樂死

上一則

65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

下一則

與美磋商格陵蘭問題 丹麥：處境改善但危機未解

延伸閱讀

西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看
西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體
她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例移植

她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例移植

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能